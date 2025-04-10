اندونيسيا.. شاهد سقوط سائق من جسر غير مكتمل بسبب خرائط Google

السائق، الذي كان قد شبك هاتفه الذكي بشاشة سيارته السوداء، كان يتبع التعليمات الصوتية للوصول إلى منزل صديقه. لكن التحديث المفاجئ في الاتجاهات أربكه، ودفعه إلى مواصلة القيادة نحو جسر لم يُستكمل بناؤه بعد.
الحادث وقع يوم أمس وكانت نتيجته سقوط مرعب لسائق المركبة ولمرافقته من أعلى الجسر، ونجاتهما بأعجوبة من موت محقق، وتسبّب في جدل واسع حول مدى اعتماد السائقين على الخرائط الذكية بشكل أعمى، وسط مطالبات بمساءلة الشركات التقنية عن الحوادث التي قد تسببها أخطاؤها.
ولم تذكر المصادر موقع أو مكان وقوع الحادث المؤسف .
BMW— ABDULRHMAN🚔| عبدالرحمن (@AAAX99X) April 9, 2025
تسقط من ارتفاع 40 قدمًا من جسر غير مكتمل بسبب خرائط قوقل
يمكنك رؤية السيارة الفاخرة وهي تطير من فوق الجسر غير المكتمل وتسقط على الطريق على ارتفاع 40 قدما
كان السائق شابك هاتفه الذكي على شاشة سيارته السوداء من طراز بي إم دبليو الفئة الثالثة، وكان يتبع الاتجاهات إلى… pic.twitter.com/n7l6WJvKno
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