الخميس 2025-04-10 12:32 م
 

اندونيسيا.. شاهد سقوط سائق من جسر غير مكتمل بسبب خرائط Google

لقطة من الحادث الصادم
لقطة من الحادث الصادم
 
الخميس، 10-04-2025 10:36 ص
الوكيل الإخباري-   في مشهد أقرب لأفلام الأكشن، شهد أحد الجسور غير المكتملة في حادث غريب ومثير للجدل، حيث حلّقت سيارة فاخرة في الهواء وسقطت من ارتفاع 40 قدمًا، بعد أن ضلّ السائق طريقه بسبب "إعادة توجيه" غير متوقعة من تطبيق Google Mapsاضافة اعلان


السائق، الذي كان قد شبك هاتفه الذكي بشاشة سيارته السوداء، كان يتبع التعليمات الصوتية للوصول إلى منزل صديقه. لكن التحديث المفاجئ في الاتجاهات أربكه، ودفعه إلى مواصلة القيادة نحو جسر لم يُستكمل بناؤه بعد.

الحادث وقع يوم أمس وكانت نتيجته سقوط مرعب لسائق المركبة ولمرافقته من أعلى الجسر، ونجاتهما بأعجوبة من موت محقق، وتسبّب في جدل واسع حول مدى اعتماد السائقين على الخرائط الذكية بشكل أعمى، وسط مطالبات بمساءلة الشركات التقنية عن الحوادث التي قد تسببها أخطاؤها.

ولم تذكر المصادر موقع أو مكان وقوع الحادث المؤسف .
 
gnews

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