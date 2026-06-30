انفجار يهز موناكو.. وإصابة 3 أشخاص ومطاردة مشتبه به – فيديو

الوكيل الإخباري- أُصيب ثلاثة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة، إثر انفجار وقع عند مدخل مبنى سكني في إمارة موناكو في اوروبا مساء الإثنين.



وأطلقت السلطات إمارة موناكو عملية أمنية واسعة لتعقب مشتبه به فرّ من موقع الحادث.

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