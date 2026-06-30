انفجار يهز موناكو.. وإصابة 3 أشخاص ومطاردة مشتبه به – فيديو

وأطلقت السلطات إمارة موناكو عملية أمنية واسعة لتعقب مشتبه به فرّ من موقع الحادث.
Big Explosion heard in Monaco! — Winston (@winap) June 29, 2026
Unsure what happened yet pic.twitter.com/hncjifCHda
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