"باعت شعرها".. يابانية تتبع نظاما خاصا في حياتها لتوفير المال

تُعرف ساكي بـ«المرأة الأكثر اقتصادًا في اليابان»؛ إذ اتبعت نظام حياة صارم يركز على التوفير الشديد في كل جوانب الحياة، بدءًا من الملابس التي تعتني بها بدقة وتحافظ عليها من التلف، وصولًا إلى الطعام الذي يقتصر على أرخص المكونات مثل النودلز والخبز المحمص والفجل، ما مكنها من توفير مبالغ طائلة سمحت لها بتحقيق هدفها، وهو امتلاك ثلاثة منازل.
بيع شعرها لتغطية نفقاتها
لم تتوقف ساكي عند هذا الحد، بل عمدت إلى بيع شعرها بشكل دوري كلما نما لتغطية جزء من نفقاتها، كما أنها تحولت إلى طهي وجباتها بنفسها وتناول الطعام مباشرة من الأواني لتوفير تكاليف إضافية. وعلى الرغم من صعوبة هذا النظام، تؤكد أنها وجدت فيه السعادة والراحة، وشعرت بإنجاز كبير مع نمو مدخراتها وحسابها البنكي.
وبحسب ما ورد على موقع «Oddity Central»، فقد بدأت قصة ساكي قبل عشر سنوات عندما قررت التوقف عن شراء الملابس الجديدة والتركيز على توفير المال. وبعد ثماني سنوات من التقشف الشديد، تمكنت من شراء أول منزل لها، ثم واصلت مسيرتها حتى امتلكت ثلاثة عقارات بحلول عام 2019.
ردود فعل متباينة
أثارت قصة ساكي جدلًا واسعًا في اليابان، وتباينت آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي تجاه نمط حياتها؛ إذ أشاد البعض بشجاعتها وتفانيها، بينما عبر آخرون عن قلقهم بشأن صحتها وسلامتها نتيجة لتناولها أطعمة منخفضة الجودة.
المصدر : الوطن
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