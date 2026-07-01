باكستان.. انهيار سقف مركز تعليمي يودي بحياة 14 طفلًا

الوكيل الإخباري- لقي 14 طفلًا حتفهم إثر انهيار سقف مركز تعليمي خاص في مدينة لاهور شرقي باكستان، فيما انتشلت فرق الإنقاذ جثث الضحايا ومعلمة من تحت الأنقاض.



وأظهرت التحقيقات الأولية أن المركز غير مسجل، وكان يعمل داخل مبنى سكني بسقف متداعٍ.

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