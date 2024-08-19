بريطاني ينفذ أعلى قفزة تزلج في العالم

الوكيل الإخباري- دخل ثلاثيني بريطاني «غينيس» بتسجيله رقماً قياسياً بعد قفزه من قمة جبل ميرا في الهيمالايا على ارتفاع 5486 متراً، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 4359 متراً، الذي سجله الفرنسي ماتياس جيرو عام 2019.

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ونفذ المغامر جوشوا بريجمن (34 عاماً) أعلى قفزة تزلج على ارتفاع في العالم، ونجح في الهبوط على الأرض بسلام، مازجاً بين رياضتي التزلج والقفز بالمظلات، وفقاً لما جاء في بيان عبر موقع موسوعة غينيس للأرقام القياسية.



وأمضى جوش، الذي يعيش في شاحنته، أكثر من أسبوعين في الاستعداد للمحاولة مع فريقه، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والتزلج إلى نقطة القفز، والتخييم على ارتفاعات عالية للغاية، وتنظيف المسار من الحطام.



لكن الهدف ليس دخول غينيس فقط، إذ يسعى من خلال هذا التحدي إلى جمع الأموال للأعمال الخيرية.