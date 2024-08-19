بريطاني ينفذ أعلى قفزة تزلج في العالم

وأمضى جوش، الذي يعيش في شاحنته، أكثر من أسبوعين في الاستعداد للمحاولة مع فريقه، بما في ذلك المشي لمسافات طويلة والتزلج إلى نقطة القفز، والتخييم على ارتفاعات عالية للغاية، وتنظيف المسار من الحطام.
لكن الهدف ليس دخول غينيس فقط، إذ يسعى من خلال هذا التحدي إلى جمع الأموال للأعمال الخيرية.
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