 
الثلاثاء 2024-08-20 11:29 ص
 

 

بسبب البيض .. تسمم 170 شخصا في دولة عربية

طبق بيض
طبق بيض
الثلاثاء، 20-08-2024 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب حوالي 170 شخصًا بتسمم غذائي حاد إثر تناولهم طبق "طاجن" تقليدي في حفل زفاف بمنطقة أوتيكي في ولاية بنزرت التونسية.

اضافة اعلان


ووفقًا لما أكده جمال الدين السعيداني، مدير الصحة في ولاية بنزرت، فإن جميع المدعوين أصابتهم أعراض مشتركة تمثلت في آلام شديدة في البطن وارتفاع في درجات الحرارة.


تسمم بسبب البيض

وأكد السعيداني في مداخلة إذاعية لوسائل إعلام أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وقد غادر جميعهم قسم الطوارئ بالمستشفى، لافتًا إلى أن الطبق المقدّم في حفل الزفاف هو القاسم المشترك بين كل المصابين، الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و75 عامًا.


ورجّح السعيداني أن تكون مادة البيض المستخدمة في "الطاجين" هي السبب في حالات التسمم، باعتبارها مادة حساسة خاصة في حالة حفظها في مكان غير مناسب.


وسيتم الاستماع إلى شهادات الشهود ومسؤولي المطبخ والعاملين فيه والأشخاص المسؤولين عن مستلزمات وإعداد الوجبة، وذلك لكشف الحقائق وتحديد ملابسات الحادثة.


وتشهد تونس ارتفاعًا في أعداد حوادث التسمم خلال السنة الحالية 2024، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن غالبية الحالات تتركز في المناطق الحضرية الكبرى، مما يرجح فرضية ارتباط هذه الحوادث بعوامل بيئية وصحية واجتماعية متعددة.

 

24

gnews

أحدث الأخبار

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق

فلسطين رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق: نتنياهو يعارض التوصل لصفقة تبادل

تعبيرية

فيديو منوع معلومات خاطئة عن الشعر

قوات الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

طبق بيض

منوعات بسبب البيض .. تسمم 170 شخصا في دولة عربية

مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان تطلق حملة للتوعية بتأمين رعاية ضدّ السرطان

أرشيفية

فلسطين صحة غزة: لا نزال ننتظر وصول لقاحات مكافحة شلل الأطفال

ن

طب وصحة فحوصات يُنصح بها قبل عودة الطفل إلى المدرسة

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي من الـ 10 صباحاً حتى 2 ظهرا عن مناطق غدا - اسماء



 


الأكثر مشاهدة