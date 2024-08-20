بسبب البيض .. تسمم 170 شخصا في دولة عربية

ووفقًا لما أكده جمال الدين السعيداني، مدير الصحة في ولاية بنزرت، فإن جميع المدعوين أصابتهم أعراض مشتركة تمثلت في آلام شديدة في البطن وارتفاع في درجات الحرارة.
تسمم بسبب البيض
ورجّح السعيداني أن تكون مادة البيض المستخدمة في "الطاجين" هي السبب في حالات التسمم، باعتبارها مادة حساسة خاصة في حالة حفظها في مكان غير مناسب.
وسيتم الاستماع إلى شهادات الشهود ومسؤولي المطبخ والعاملين فيه والأشخاص المسؤولين عن مستلزمات وإعداد الوجبة، وذلك لكشف الحقائق وتحديد ملابسات الحادثة.
وتشهد تونس ارتفاعًا في أعداد حوادث التسمم خلال السنة الحالية 2024، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن غالبية الحالات تتركز في المناطق الحضرية الكبرى، مما يرجح فرضية ارتباط هذه الحوادث بعوامل بيئية وصحية واجتماعية متعددة.
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