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بسبب فيديو متهور.. سائق يتعرض لغرامة بـ50 ألف درهم في دبي

مووووو
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-07-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   أعادت شرطة دبي نشر مقطع فيديو يُظهر شابًا يقود مركبته بتهور على كتف الطريق، في مشهد التُقط من قبل راكب كان بجانبه، ثم نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

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وأوضحت الشرطة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الشاب قاد سيارته من طراز "شيفروليه" بسرعة عالية وبأسلوب متهور، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقد تم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بحقه، والذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم.


وأكدت شرطة دبي في بيانها على ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، مشددة على أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي مخالفات مرورية يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

لبنان 24

 

 
 
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