بسبب فيديو متهور.. سائق يتعرض لغرامة بـ50 ألف درهم في دبي

الوكيل الإخباري- أعادت شرطة دبي نشر مقطع فيديو يُظهر شابًا يقود مركبته بتهور على كتف الطريق، في مشهد التُقط من قبل راكب كان بجانبه، ثم نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى توقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

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وأوضحت الشرطة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الشاب قاد سيارته من طراز "شيفروليه" بسرعة عالية وبأسلوب متهور، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقد تم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بحقه، والذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم.



وأكدت شرطة دبي في بيانها على ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، مشددة على أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي مخالفات مرورية يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.



وتُؤكد شرطة دبي على أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية، حفاظاً على… شرطة دبي تضبط شاباً قاد مركبته بتهور، بعد تداول مقطع فيديو يوثّق قيادته بسرعة عالية على كتف الطريق. وتم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم.وتُؤكد شرطة دبي على أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية، حفاظاً على… pic.twitter.com/9CKK5cJYVi July 8, 2025