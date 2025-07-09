بسبب فيديو متهور.. سائق يتعرض لغرامة بـ50 ألف درهم في دبي

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن الشاب قاد سيارته من طراز "شيفروليه" بسرعة عالية وبأسلوب متهور، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر. وقد تم تطبيق أحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بحقه، والذي ينص على حجز المركبة وفرض غرامة مالية قدرها 50,000 درهم.
وأكدت شرطة دبي في بيانها على ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، مشددة على أن الجهات المختصة لن تتهاون مع أي مخالفات مرورية يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.
وتُؤكد شرطة دبي على أهمية الالتزام بقوانين السلامة المرورية، حفاظاً على… pic.twitter.com/9CKK5cJYVi
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