الأحد 2026-02-01 01:46 م

بعد أزمة "حليب الأطفال الملوث".. فرنسا تتخذ خطوة وقائية جديدة!

الأحد، 01-02-2026 11:31 ص
الوكيل الإخباري-   خفضت فرنسا الحد الأقصى المسموح به من مادة "السيروليد" السامة في حليب الأطفال، في خطوة تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة، بحسب ما أعلنت وزارة الزراعة الفرنسية.اضافة اعلان


وجاء هذا القرار بعد أن قامت عدة شركات بسحب منتجاتها من الأسواق حول العالم، خشية احتمال تلوثها بهذه المادة.

وقد تم اكتشاف مادة السيروليد، التي قد تسبب الغثيان والقيء، في مكونات يوردها مصنع صيني لعدد كبير من شركات حليب الأطفال، ما دفع إلى سحب منتجات في عشرات الدول وأثار قلقًا واسعًا بين الأهالي.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأقصى الجديد سيكون 0.014 ميكروغرام من السيروليد لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مقارنة بـ0.03 ميكروغرام سابقًا.

وأضافت أن القرار جاء عقب اجتماع للاتحاد الأوروبي في 28 كانون الثاني، ويتماشى مع التوجيهات الجديدة للهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، المقرر صدورها الاثنين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحد الأقصى المخفّض قد يؤدي إلى المزيد من عمليات سحب المنتجات في فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت في 23 كانون الثاني فتح تحقيق بشأن احتمال وجود صلة بين وفاة رضيعين ومنتجات حليب أطفال جرى سحبها من الأسواق.

وفي خطوة أخرى، قالت منظمة معنية بحماية المستهلكين إنها قدّمت شكوى جنائية في باريس نيابة عن 8 عائلات، زاعمة أن أطفالها أصيبوا بالإعياء بعد تناول حليب ملوث، واتهمت الشركات بالتأخر في تحذير الجمهور.
 
 


