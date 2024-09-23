 
الإثنين 2024-09-23 04:11 م
 
 

"بعد أن تناولوا الدجاج".. تسمم مجموعة من الطلاب في المغرب

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 23-09-2024 03:51 م

الوكيل الإخباري-   تعرض نحو 44 طالباً من طلبة المعهد الوطني للبريد والمواصلات في المغرب لتسمم جماعي نتيجة وجبة عشاء، ما استدعى نقلهم فوراً إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرباط، إثر تعرضهم لشبهة تسمم غذائي جماعي.

اضافة اعلان


الطلاب الذين تعرضوا للتسمم، أمس الأحد، أصابهم مغص حاد وحالة صحية مفاجئة، ما أثار حالة من الاستنفار في مؤسستهم التعليمية، وفق ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي. وأفادت المصادر أن 34 غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية، بينما بقي 10 آخرون تحت المراقبة. وبحسب المصادر، تناول الطلبة وجبة موحدة داخل مطعم المعهد، وهي عبارة عن "دجاج بالنشويات"، التي يبدو أنها كانت ملوثة.


وفُتح تحقيق في الحادثة، حيث من المفترض أن تصل اليوم الإثنين نتائج تحاليل الوجبة لمعرفة أسباب التسمم ومحاسبة المسؤولين.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة كيف تفرق بين أعراض البرد والإنفلونزا وكورونا حالياً؟

من المصدر

خاص بالوكيل بكم بيع رقم 4444-44.. ؟

تعبيرية

أخبار محلية القبض على 6 مجرمين يمتهنون الاحتيال الإلكتروني (فيديو)

تعبيرية

منوعات بعد 18 عاماً.. أمريكي يكتشف أنه كان يدفع فاتورة الكهرباء لجاره

قصف على الجنوب اللبناني

عربي ودولي 182 شهيداً في لبنان منذ صباح الإثنين

تعبيرية

المرأة والجمال ربطة العنق الرجالية صيحة الأزياء النسائية لعام2025

تعبيرية

منوعات "بعد أن تناولوا الدجاج".. تسمم مجموعة من الطلاب في المغرب

بشار الأسد

عربي ودولي الأسد يصدر مرسوما رئاسيا اليوم الاثنين



 


الأكثر مشاهدة