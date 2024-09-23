"بعد أن تناولوا الدجاج".. تسمم مجموعة من الطلاب في المغرب

الوكيل الإخباري- تعرض نحو 44 طالباً من طلبة المعهد الوطني للبريد والمواصلات في المغرب لتسمم جماعي نتيجة وجبة عشاء، ما استدعى نقلهم فوراً إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الرباط، إثر تعرضهم لشبهة تسمم غذائي جماعي.

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الطلاب الذين تعرضوا للتسمم، أمس الأحد، أصابهم مغص حاد وحالة صحية مفاجئة، ما أثار حالة من الاستنفار في مؤسستهم التعليمية، وفق ما ذكر موقع "هسبريس" المغربي. وأفادت المصادر أن 34 غادروا المستشفى بعد تلقي الإسعافات الضرورية، بينما بقي 10 آخرون تحت المراقبة. وبحسب المصادر، تناول الطلبة وجبة موحدة داخل مطعم المعهد، وهي عبارة عن "دجاج بالنشويات"، التي يبدو أنها كانت ملوثة.



وفُتح تحقيق في الحادثة، حيث من المفترض أن تصل اليوم الإثنين نتائج تحاليل الوجبة لمعرفة أسباب التسمم ومحاسبة المسؤولين.