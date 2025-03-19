بعد النصف الأول من رمضان.. 3 وصفات فتوش جديدة لتجديد مائدتك!

الوكيل الإخباري- مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان، قد تشعرين بحاجة لتجديد مائدتك بالأطباق التي تجمع بين الطعم الشهي والفائدة الصحية. واحدة من أفضل الخيارات هي سلطة الفتوش التي تُعتبر من الأطباق المميزة والمحبوبة على المائدة الرمضانية. إليكِ 3 وصفات فتوش جديدة لتقديمها لأفراد عائلتك خلال هذا الشهر الفضيل:

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1. فتوش بالحمص المشوي

المكونات:

2 كوب حمص مسلوق

1 حبة طماطم مقطعة

1 خيار مقطع

1/2 كوب بصل أخضر مفروم

1/2 كوب فلفل أخضر مقطع

1/2 كوب أوراق نعناع مفرومة

1/4 كوب دبس الرمان

عصير ليمونة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

قطع خبز محمص

طريقة التحضير:

قومي بتسوية الحمص في الفرن حتى يصبح محمصًا، ثم اتركيه جانبًا ليبرد.

في وعاء كبير، امزجي الطماطم، الخيار، الفلفل، والبصل الأخضر مع الحمص المحمص.

أضيفي النعناع المفروم، دبس الرمان، زيت الزيتون، عصير الليمون، الملح والفلفل.

قلبي المكونات جيدًا ثم ضعيها في طبق التقديم.

رشي قطع الخبز المحمص فوق السلطة قبل التقديم لتضيف لها القرمشة اللذيذة.

2- فتوش بالجبن الفيتا والزيتون

المكونات:

2 كوب خس مفروم

1 حبة طماطم مقطعة

1/2 كوب جبن فيتا مفتت

1/4 كوب زيتون أسود مفروم

1/4 كوب زيت زيتون

1/4 كوب عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل بلسمي

ملح وفلفل حسب الذوق

قطع خبز محمص

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، امزجي الخس مع الطماطم.

أضيفي جبن الفيتا والزيتون المفروم.

في وعاء صغير، امزجي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل البلسمي، الملح والفلفل.

صبي المزيج على مكونات السلطة وقلبيها جيدًا.

ضعي قطع الخبز المحمص فوق الفتوش قبل التقديم.

3 - فتوش بالمشمش المجفف والدجاج المشوي

المكونات:

2 كوب خس مفروم

1 حبة طماطم مقطعة

1/2 كوب بصل أحمر مفروم

1/4 كوب مشمش مجفف مقطع إلى شرائح

2 صدور دجاج مشوية ومقطعة

1/4 كوب عصير ليمون

1/4 كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

قطع خبز محمص

طريقة التحضير:

في وعاء كبير، امزجي الخس مع الطماطم، البصل الأحمر، والمشمش المجفف.

أضيفي صدور الدجاج المشوي المقطعة.

في وعاء صغير، امزجي عصير الليمون مع زيت الزيتون، الكمون، الملح والفلفل.

اسكبي الصلصة على مكونات السلطة وقلبيها جيدًا.

أضيفي قطع الخبز المحمص قبل التقديم لتمنحك المذاق المقرمش.

نصائح:

يمكنك إضافة المزيد من الخضروات مثل الجزر أو الفلفل الملون لتزيد من التنوع اللوني والمذاق.

لإضافة نكهة مميزة، يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الكزبرة.