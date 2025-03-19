بعد النصف الأول من رمضان.. 3 وصفات فتوش جديدة لتجديد مائدتك!

1. فتوش بالحمص المشوي
المكونات:
2 كوب حمص مسلوق
1 حبة طماطم مقطعة
1 خيار مقطع
1/2 كوب بصل أخضر مفروم
1/2 كوب فلفل أخضر مقطع
1/2 كوب أوراق نعناع مفرومة
1/4 كوب دبس الرمان
عصير ليمونة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
قطع خبز محمص
قومي بتسوية الحمص في الفرن حتى يصبح محمصًا، ثم اتركيه جانبًا ليبرد.
في وعاء كبير، امزجي الطماطم، الخيار، الفلفل، والبصل الأخضر مع الحمص المحمص.
أضيفي النعناع المفروم، دبس الرمان، زيت الزيتون، عصير الليمون، الملح والفلفل.
قلبي المكونات جيدًا ثم ضعيها في طبق التقديم.
رشي قطع الخبز المحمص فوق السلطة قبل التقديم لتضيف لها القرمشة اللذيذة.
المكونات:
2 كوب خس مفروم
1 حبة طماطم مقطعة
1/2 كوب جبن فيتا مفتت
1/4 كوب زيتون أسود مفروم
1/4 كوب زيت زيتون
1/4 كوب عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة خل بلسمي
ملح وفلفل حسب الذوق
قطع خبز محمص
طريقة التحضير:
في وعاء كبير، امزجي الخس مع الطماطم.
أضيفي جبن الفيتا والزيتون المفروم.
في وعاء صغير، امزجي زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل البلسمي، الملح والفلفل.
صبي المزيج على مكونات السلطة وقلبيها جيدًا.
ضعي قطع الخبز المحمص فوق الفتوش قبل التقديم.
المكونات:
2 كوب خس مفروم
1 حبة طماطم مقطعة
1/2 كوب بصل أحمر مفروم
1/4 كوب مشمش مجفف مقطع إلى شرائح
2 صدور دجاج مشوية ومقطعة
1/4 كوب عصير ليمون
1/4 كوب زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل حسب الرغبة
قطع خبز محمص
طريقة التحضير:
في وعاء كبير، امزجي الخس مع الطماطم، البصل الأحمر، والمشمش المجفف.
أضيفي صدور الدجاج المشوي المقطعة.
في وعاء صغير، امزجي عصير الليمون مع زيت الزيتون، الكمون، الملح والفلفل.
اسكبي الصلصة على مكونات السلطة وقلبيها جيدًا.
أضيفي قطع الخبز المحمص قبل التقديم لتمنحك المذاق المقرمش.
يمكنك إضافة المزيد من الخضروات مثل الجزر أو الفلفل الملون لتزيد من التنوع اللوني والمذاق.
لإضافة نكهة مميزة، يمكن إضافة بعض الأعشاب الطازجة مثل البقدونس أو الكزبرة.
مع هذه الوصفات الجديدة، يمكنكِ إضافة تنوع إلى مائدتك الرمضانية، لتقديم فتوش مميز وشهي مع الحفاظ على الصحة والانتعاش في هذه الأيام المباركة.
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