بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته

وكتبت سكاي هوغان على "إنستغرام": "لم أكن مستعدة لهذا الأمر. كان يعاني من مشاكل صحية، لكنني كنت مؤمنة تمامًا بأننا سنتغلب عليها. كان لدي إيمان راسخ بقوته. كنت مؤمنة بأننا ما زلنا نملك الوقت".
"هذه الخسارة مفاجئة ويستحيل تقبلها. بالنسبة للعالم، كان أسطورة، لكن بالنسبة لي، كان تيري، الرجل الذي أحببته، شريك قلبي".
وأضافت: "أحبّ هالك معجبيه كثيرًا، ورغم تزايد معاناته الجسدية، بذل قصارى جهده ليكون حاضرًا، يوقّع التذكارات، ويلتقط الصور، ويتواصل مع من دعموه خلال هذه المحنة. كنتم تعنون له كل شيء".
وكان هالك هوغان قد توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 71 عامًا، وخلفت وفاته صدمة في عالم المصارعة المحترفة، وأشاد بمسيرته عدد من الشخصيات والأبطال، أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنه ونائبه.
يُذكر أن هوغان متزوج من سكاي ديلي منذ عام 2023، وهي زوجته الثالثة، وسبق له الزواج من ليندا هوغان وجينيفر مكدانيال. ويخلف أسطورة المصارعة الحرة وراءه ولديْن، بروك (36 عامًا) ونيك (34 عامًا)، من زوجته الأولى ليندا، بالإضافة إلى حفيدين.
روسيا اليوم
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