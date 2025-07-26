السبت 2025-07-26 10:22 ص
 

بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته

بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته
بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته
 
السبت، 26-07-2025 09:28 ص
الوكيل الإخباري-   نعت سكاي ديلي، زوجة هالك هوغان، زوجها بعد وفاته، وأعربت عن حزنها الشديد لرحيله، واصفةً إياه بأنه الرجل الذي أحبته وشريك قلبها، كما أشارت إلى مدى حب هوغان لجمهوره ودوره في دعمهم.اضافة اعلان


وكتبت سكاي هوغان على "إنستغرام": "لم أكن مستعدة لهذا الأمر. كان يعاني من مشاكل صحية، لكنني كنت مؤمنة تمامًا بأننا سنتغلب عليها. كان لدي إيمان راسخ بقوته. كنت مؤمنة بأننا ما زلنا نملك الوقت".

"هذه الخسارة مفاجئة ويستحيل تقبلها. بالنسبة للعالم، كان أسطورة، لكن بالنسبة لي، كان تيري، الرجل الذي أحببته، شريك قلبي".

وأضافت: "أحبّ هالك معجبيه كثيرًا، ورغم تزايد معاناته الجسدية، بذل قصارى جهده ليكون حاضرًا، يوقّع التذكارات، ويلتقط الصور، ويتواصل مع من دعموه خلال هذه المحنة. كنتم تعنون له كل شيء".

وكان هالك هوغان قد توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 71 عامًا، وخلفت وفاته صدمة في عالم المصارعة المحترفة، وأشاد بمسيرته عدد من الشخصيات والأبطال، أبرزهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وابنه ونائبه.

يُذكر أن هوغان متزوج من سكاي ديلي منذ عام 2023، وهي زوجته الثالثة، وسبق له الزواج من ليندا هوغان وجينيفر مكدانيال. ويخلف أسطورة المصارعة الحرة وراءه ولديْن، بروك (36 عامًا) ونيك (34 عامًا)، من زوجته الأولى ليندا، بالإضافة إلى حفيدين.


Image1_720252692717864433539.jpg

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي الولايات المتحدة تغيّر خدمة عسكريين من الوضع 10 إلى الوضع 32

الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم للحوثيين بصعدة

عربي ودولي الجيش اليمني يعلن مقتل 10 من جنوده وإفشال هجوم للحوثيين بصعدة

17 ألف مركبة بنزين في أسطول النقل العام حتى منتصف 2025

أخبار محلية 17 ألف مركبة بنزين في أسطول النقل العام حتى منتصف 2025

بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته

منوعات بعد وفاة المصارع هالك هوغان .. رسائل مؤثرة من زوجته

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل مواجهة الكارثة الإنسانية في غزة

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

عربي ودولي الصليب الأحمر يدعو إلى التحرك العاجل لوقف المعاناة المتفاقمة في غزة

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس



 
 





الأكثر مشاهدة