بعد 10 ساعات في الجو.. طائرة هندية تعود إلى شيكاغو لسبب غريب

الوكيل الإخباري- عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في رحلتها رقم AI126 من شيكاغو إلى دلهي وهي رحلة طويلة المدى، أدراجها إلى شيكاغو بعد أن ظلت في الجو لأكثر من 10 ساعات.

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وذكرت وسائل إعلام هندية إن الطائرة من طراز "بوينغ 777-300ER" وعمرها 15 عاما، واجهت مشكلة فنية تتمثل في انسداد العديد من دورات المياه وهي المشكلة التي تسببت في إزعاج كبير لكل من الركاب وطاقم الطائرة.



وأفادت وسائل الإعلام بأن المشكلة وقعت في 5 مارس 2025.



ووفق المصادر الإعلامية، انطلقت الرحلة من مطار أوهير في الموعد المحدد على الساعة 11:24 صباحا، وبدأت رحلتها التي تستغرق نحو 14 ساعة إلى الهند حيث حلقت الطائرة فوق كندا وبحر لابرادور وغرينلاند، ثم واصلت عبور المحيط الأطلسي، ومع ذلك، بعد أكثر من أربع ساعات من الإقلاع انحرفت الطائرة بزاوية 180 درجة وعادت إلى شيكاغو.



كانت تلك رحلة طويلة جدا، وانتهى الأمر بالطائرة بالهبوط هناك في الساعة 9:08 مساء، بعد وقت طيران بلغ 9 ساعات و44 دقيقة.



ووفقا للركاب كان السبب في العودة هو انسداد المراحيض على متن الطائرة، مشيرين إلى أنه وبحلول الوقت الذي مرت فيه الطائرة فوق غرينلاند كان هناك مرحاض واحد فقط يعمل من بين 12 مرحاضا على متن الطائرة.



هذا، وبقيت الطائرة على الأرض في شيكاغو حتى الساعة الثانية بعد الظهر في السابع من مارس، حيث استغرق الأمر ما يقرب من يومين حتى تتمكن الطائرة من العودة إلى الخدمة.



جدير بالذكر أنه وعند الهبوط في شيكاغو، نزل جميع الركاب وأفراد الطاقم بشكل طبيعي وتم توفير أماكن إقامة لهم وتم اتخاذ ترتيبات بديلة لنقل الركاب جوا إلى وجهتهم.



كما أكدت شركة طيران الهند للركاب المتضررين أنهم سيحصلون على استرداد كامل للمبالغ المدفوعة أو خيارات إعادة الجدولة المجانية لأولئك الذين اختاروا ذلك.



وساعد التحرك السريع لشركة الطيران في إدارة الموقف في تخفيف التأثير على المسافرين الذين شعروا بالإحباط بسبب هذا التحول غير المتوقع للأحداث.

