بعد 21 عامًا.. شاب صيني مختطف يعثر على أسرته الحقيقية

الشاب بينغ كونغ كونغ (26 عامًا) من مقاطعة جيانغشي جنوب شرق الصين، كشف عبر منشور مؤثر تفاصيل عامه الأول بعد العثور على أسرته، موضحًا أنه اختُطف في سن الرابعة أثناء لعبه قرب سوق محلي، بينما كانت عائلته قد انتقلت لاحقًا إلى بكين.
وبعد 21 عامًا من البحث المتواصل، أكدت الشرطة في ديسمبر الماضي تطابق الحمض النووي، ما أتاح لمّ شمله بوالديه وشقيقتيه. وعاد بينغ
-
أخبار متعلقة
-
بتنظيم غير مسبوق.. 117 دقيقة فقط لأداء العمرة
-
نصائح بسيطة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات في الشتاء
-
تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟
-
الأمن السوري يحقق في مقتل طفل اختفى في منبج وعُثر عليه في عفرين - صور
-
الحرم المكي.. مقطع جديد يوثق زاوية مختلفة للحظة محاولة قفز شخص من دور علوي
-
خطوات نحو عام أهدأ.. كيف تعيد المرأة شحن ذاتها مع بداية العام؟
-
وداعا للفوضى.. كيف تعيد ترتيب خزانتك لفصل الشتاء؟
-
مؤثرة بريطانية شهيرة تعلن وفاة طفلتها الصغرى بعد أقل من عام على فقدان الكبرى - فيديو