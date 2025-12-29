بعد 21 عامًا.. شاب صيني مختطف يعثر على أسرته الحقيقية

الوكيل الإخباري- في قصة إنسانية لافتة، التقى شاب صيني بوالديه البيولوجيين بعد أكثر من عقدين على اختطافه في طفولته، ليقرر لاحقًا قطع علاقته بالعائلة التي ربته وبدء حياة جديدة مع عائلته الأصلية.

اضافة اعلان



الشاب بينغ كونغ كونغ (26 عامًا) من مقاطعة جيانغشي جنوب شرق الصين، كشف عبر منشور مؤثر تفاصيل عامه الأول بعد العثور على أسرته، موضحًا أنه اختُطف في سن الرابعة أثناء لعبه قرب سوق محلي، بينما كانت عائلته قد انتقلت لاحقًا إلى بكين.



وبعد 21 عامًا من البحث المتواصل، أكدت الشرطة في ديسمبر الماضي تطابق الحمض النووي، ما أتاح لمّ شمله بوالديه وشقيقتيه. وعاد بينغ