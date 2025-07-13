بعد 3 سنوات .. كشف سر اختفاء مواطن خليجي في مصر

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف غموض جريمة قتل مواطن خليجي اختفى منذ عام 2023، حيث تبين أن صاحب كشك سجائر استدرجه وقتله بدافع السرقة، ثم دفنه داخل مزرعة في منطقة إمبابة، في واحدة من أكثر الجرائم غموضًا في المحافظة.
بدأت القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من أسرة المواطن الخليجي، الذي كان يتردد على مصر منذ عام 2015، يفيد باختفائه المفاجئ منذ عام 2023، مع إغلاق هاتفه المحمول وانقطاع أخباره تمامًا، وشكّلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث للتحقيق في الواقعة.
وكشفت التحريات أن الضحية، الذي يحمل جنسية إحدى دول الخليج، كان يقيم بشكل متقطع في مصر، وارتبط بعلاقة صداقة مع فتاة من إمبابة منذ عام 2015، ومن خلالها تعرف على صاحب كشك لبيع السجائر في المنطقة.
وأوضحت التحريات أن العلاقة بين الضحية والمتهم تطورت إلى صداقة وثيقة، حتى عرض الأخير على الضحية الشراكة في مشروع لتسمين العجول داخل مزرعة بإمبابة، ووافق الضحية على العرض، وسلم المتهم بطاقته البنكية "الفيزا" مع الرقم السري لسحب مبلغ مالي لتغطية تكاليف المشروع.
ووفقًا للتحريات، اصطحب المتهم الضحية إلى المزرعة لمعاينة أرض المشروع، لكنه باغته هناك، حيث سدد له عدة ضربات بآلة حادة أودت بحياته على الفور، ثم قام بدفن جثته داخل المزرعة، واستولى على مبلغ مالي وهاتفه.
وبعد تكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع الاستمرار في الكشف عن أي تفاصيل إضافية قد تتعلق بالقضية، بما في ذلك احتمال وجود شركاء آخرين أو دوافع إضافية.
وأشارت مصادر أمنية إلى أن الجثة التي تم استخراجها من المزرعة كانت في حالة تحلل متقدمة بسبب مرور ثلاث سنوات على الجريمة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء تحليل الحمض النووي لتأكيد هوية الضحية.
وأكدت الأجهزة الأمنية التزامها بمواصلة جهودها لكشف أي جرائم مماثلة، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن حالات الاختفاء لتسهيل عمل التحقيقات.
روسيا اليوم
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