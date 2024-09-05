بعمر 5 سنوات.. أصغر سائق سيارة يحطم الأرقام القياسية

الوكيل الإخباري- حقق الطفل التركي زين سوفوغلو، نجل بطل الدراجات النارية السابق كينان سوفوغلو، رقماً قياسياً في السرعة بسيارة التي يملكها والده، حيث وصل إلى سرعة 194 ميلاً في الساعة (312 كيلومتراً) على المدرج.

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ونشر زين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تجربته الفريدة بسيارة والده التي يبلغ سعرها 550 ألف دولار، حيث شوهد الطفل الملقب بـ "أصغر سائق سيارة خارقة في العالم" جالساً في مقعد مخصص له، أثناء قيادة سيارة لامبورغيني V12 مثل المحترفين.

وأصبح زين، البالغ من العمر 5 سنوات و128 يوماً، أسرع طفل في العالم بسرعة 312 كيلومتراً في الساعة، كما جاء في التعليق الموجود على الفيديو.



ووثقت مقاطع فيديو أخرى مهارات الطفل في القيادة حول المسار، ومهاراته المذهلة في ركن السيارة عندما كان يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.



وبفضل تشجيع والده، أدى شغف زين برياضة السيارات إلى تفوقه أيضاً في سباقات الكارت، وسباقات الدراجات النارية، وحتى التزلج.



وحين كان في الثالثة من عمره، تمكن زين بمهارة من قيادة سيارة فيراري SF90 ستراديل الخاصة بوالده في جولة حول المسار، بالإضافة إلى ركن السيارة الرياضية التي تبلغ قيمتها 550 ألف دولار في مرآبهم الضيق، وذلك بفضل كاميرا GoPro المرتبطة بجهاز لوحي.



وتمكن زين أيضاً في سن الخامسة من الجلوس خلف عجلة القيادة في سيارة Rolls-Royce Spectre Electric Coupe، كما تمكن من التعامل بسهولة مع شاحنة Mercedes-Benz Semi ضخمة وشاحنة Scania مثل المحترفين.