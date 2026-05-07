بـ8 خطوات.. هكذا تتفادى التسمم الغذائي خلال السفر

الوكيل الإخباري- أن التسمم الغذائي، أو ما يُعرف كثيرًا بـ"إسهال المسافرين"، يبقى من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا خلال الرحلات أو بعدها مباشرة، إذ قد يصيب ما بين 30 و70% من المسافرين، لكن يمكن خفض هذا الخطر باتباع خطوات بسيطة دون التخلي عن تجربة الطعام .

وبحسب التقرير، فإن من الأفضل اختيار المطاعم والأكشاك التي يقصدها السكان بكثافة، لأن الإقبال المتكرر عليها يشير غالبًا إلى ثقة الناس بها. كما يُنصح بتفضيل الأماكن التي تُحضّر الطعام طازجًا عند الطلب بدل تلك التي تتركه مكشوفًا أو موضوعًا لفترة طويلة. وإلى جانب ذلك، قد يكون من المفيد تفقد تقييمات المطاعم عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية لرصد أي شكاوى تتعلق بالنظافة أو بحالات مرض سابقة.



وشدد التقرير أيضًا على أهمية غسل اليدين بانتظام، خصوصًا أثناء السفر، لأن المسافر يلامس باستمرار أسطحًا عامة مثل مقاعد النقل وأزرار المصاعد وأبواب الحمامات. كما دعا إلى التحقق مسبقًا مما إذا كانت مياه الصنبور صالحة للشرب في الوجهة المقصودة، وفي حال لم تكن كذلك، يُستحسن الاعتماد على المياه المعبأة أو وسائل تنقية المياه، مع الحذر حتى أثناء الاستحمام أو تنظيف الأسنان إذا كانت جودة المياه موضع شك.