 
الخميس 2024-10-03 03:34 م
 

بوزن 5 كيلوغرام .. أوغندي يتخلص من كتلة مخيفة في الوجه

المواطن الأوغندي محمد رمضان الذي أجريت له الجراحة
المواطن الأوغندي محمد رمضان الذي أجريت له الجراحة
الخميس، 03-10-2024 03:02 م
الوكيل الإخباري-    في عملية جراحية أجريت ضمن حملة طبية نظمتها جمعية "أصدقاء كل إفريقيا" التركية، تمكن فريق طبي من تركيا من استئصال كتلة "كيلويدية"، تزن 5 كيلوغرامات، من وجه مريض أوغندي.اضافة اعلان


وخلال المهمة الإنسانية التي أجراها الفريق الطبي التطوعي في أوغندا، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" ووزارة الصحة الأوغندية، تمكّن من إجراء فحوص وتقديم العلاج المجّاني لمئات الأوغنديين .

وضمّ الفريق المكوّن من 18 مختصا، أطباء في الجراحة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والتوليد والجراحة التجميلية.


Image1_102024314593679461729.jpg
Image2_102024314593679461729.jpg

الأناضول
 
gnews

أحدث الأخبار

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تجلي رعاياها من لبنان

لحظة اعتقال فلسطينيين على يد جنود الاحتلال

فلسطين الجيش الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية

جانب من برنامج الجلسات التوعوية

أخبار محلية اختتام برنامج الرعاية الوالدية بالأغوار الشمالية

ياسمين صبري

فن ومشاهير صورة- أحدث ظهور لياسمين صبري مع والدتها

المواطن الأوغندي محمد رمضان الذي أجريت له الجراحة

منوعات بوزن 5 كيلوغرام .. أوغندي يتخلص من كتلة مخيفة في الوجه

جانب من الاجتماع

أخبار محلية العضايلة: نرفض العدوان الإسرائيلي على لبنان وندينه

تعبيرية

أسواق ومال مصر تستعد للحصول على تمويل ضخم من أوروبا

تمركز قوات الاحتلال على الحدود مع لبنان

عربي ودولي تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس



 


الأكثر مشاهدة