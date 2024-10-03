بوزن 5 كيلوغرام .. أوغندي يتخلص من كتلة مخيفة في الوجه

وخلال المهمة الإنسانية التي أجراها الفريق الطبي التطوعي في أوغندا، بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" ووزارة الصحة الأوغندية، تمكّن من إجراء فحوص وتقديم العلاج المجّاني لمئات الأوغنديين .
وضمّ الفريق المكوّن من 18 مختصا، أطباء في الجراحة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والتوليد والجراحة التجميلية.
الأناضول
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