بيتزا تحولت إلى نداء استغاثة في أمريكا

الوكيل الإخباري- في حادثة لافتة وقعت عام 2015 بولاية فلوريدا الأميركية، نجحت امرأة تُدعى شيريل تريدواي في طلب النجدة بطريقة غير تقليدية بعدما احتُجزت مع أطفالها الثلاثة داخل منزلها إثر شجار عنيف مع صديقها.

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واستغلت المرأة فرصة استخدام هاتفها لطلب الطعام من أحد مطاعم البيتزا، لكنها أدرجت رسالة استغاثة في خانة التعليمات جاء فيها: «أرجوكم ساعدوني.. اتصلوا برقم الطوارئ 911».



ولاحظ موظفو المطعم الرسالة غير المعتادة، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة، التي وصلت إلى المنزل وتمكنت من إخراج المرأة وأطفالها بأمان، قبل توقيف المشتبه به.