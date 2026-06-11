بيتزا تحولت إلى نداء استغاثة في أمريكا

واستغلت المرأة فرصة استخدام هاتفها لطلب الطعام من أحد مطاعم البيتزا، لكنها أدرجت رسالة استغاثة في خانة التعليمات جاء فيها: «أرجوكم ساعدوني.. اتصلوا برقم الطوارئ 911».
ولاحظ موظفو المطعم الرسالة غير المعتادة، فسارعوا إلى إبلاغ الشرطة، التي وصلت إلى المنزل وتمكنت من إخراج المرأة وأطفالها بأمان، قبل توقيف المشتبه به.
وأصبحت القصة من أشهر حوادث «الرسائل الخفية» التي ساهمت في إنقاذ حياة أشخاص، بعدما تحوّل طلب بيتزا عادي إلى نداء استغاثة أنقذ عائلة كاملة.
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