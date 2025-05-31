بيع أكبر أضحية في إسطنبول مقابل 420 ألف ليرة تركية

الوكيل الإخباري- شهدت منطقة علي بي كوي التابعة لغازي عثمان باشا في إسطنبول حدثًا لافتًا هذا العام، حيث تم بيع أكبر أضحية في السوق، وهو عجل من نوع "سمنتال" يزن 1200 كيلوغرام، بمبلغ قدره 420 ألف ليرة تركية.

اضافة اعلان



"بطل السوق" للعام الثالث

صاحب العجل، المربّي أردال قاوون، وصف هذا الحيوان بأنه "بطل السوق"، مؤكدًا أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينجح فيها في جلب أضحية بهذا الحجم. وكشف أن المشتري نفسه اعتاد شراء هذا العجل الضخم منه منذ 12 عامًا، قائلاً: "نأتي من أجل التجارة، ولكن أيضًا لنكون مفيدين للناس."



عناية خاصة وسلالة مميزة

قاوون أوضح أن تربية عجل بهذا الحجم تستغرق نحو عامين ونصف، بدءًا من شرائه صغيرًا وحتى وصوله إلى الوزن المطلوب. وأكد أنهم يختارون سلالة السمنتال خصيصًا لهذا الغرض، لما تتمتع به من قوة بنية وسرعة نمو، مع توفير عناية خاصة وتغذية مدروسة طوال فترة التربية.



استعدادات دقيقة واهتمام صحي

وأشار قاوون إلى أن الاستعدادات لتربية وطرح الأضاحي تمر بمراحل دقيقة، من بينها فحوصات دم تُجرى قبل 4 أشهر من دخول السوق، بالإضافة إلى فرض إجراءات حجر صحي في الحظائر. كما لفت إلى أن التكاليف الإضافية، مثل النقل والخيام والعلف، ترفع تكلفة الأضحية بنحو 20 ألف ليرة تركية.



ورغم السعر المرتفع، فإن الأضحية تم بيعها سريعًا، ما يعكس الإقبال على النوعية المميزة من الأضاحي، خاصة في موسم الأعياد، حيث يسعى البعض لاقتناء الأفضل والأكبر.