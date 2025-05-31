السبت 2025-05-31 12:36 م
 

بيع أكبر أضحية في إسطنبول مقابل 420 ألف ليرة تركية

ن
تعبيرية
 
السبت، 31-05-2025 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   شهدت منطقة علي بي كوي التابعة لغازي عثمان باشا في إسطنبول حدثًا لافتًا هذا العام، حيث تم بيع أكبر أضحية في السوق، وهو عجل من نوع "سمنتال" يزن 1200 كيلوغرام، بمبلغ قدره 420 ألف ليرة تركية.

اضافة اعلان


"بطل السوق" للعام الثالث
صاحب العجل، المربّي أردال قاوون، وصف هذا الحيوان بأنه "بطل السوق"، مؤكدًا أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي ينجح فيها في جلب أضحية بهذا الحجم. وكشف أن المشتري نفسه اعتاد شراء هذا العجل الضخم منه منذ 12 عامًا، قائلاً: "نأتي من أجل التجارة، ولكن أيضًا لنكون مفيدين للناس."


عناية خاصة وسلالة مميزة
قاوون أوضح أن تربية عجل بهذا الحجم تستغرق نحو عامين ونصف، بدءًا من شرائه صغيرًا وحتى وصوله إلى الوزن المطلوب. وأكد أنهم يختارون سلالة السمنتال خصيصًا لهذا الغرض، لما تتمتع به من قوة بنية وسرعة نمو، مع توفير عناية خاصة وتغذية مدروسة طوال فترة التربية.


استعدادات دقيقة واهتمام صحي
وأشار قاوون إلى أن الاستعدادات لتربية وطرح الأضاحي تمر بمراحل دقيقة، من بينها فحوصات دم تُجرى قبل 4 أشهر من دخول السوق، بالإضافة إلى فرض إجراءات حجر صحي في الحظائر. كما لفت إلى أن التكاليف الإضافية، مثل النقل والخيام والعلف، ترفع تكلفة الأضحية بنحو 20 ألف ليرة تركية.


ورغم السعر المرتفع، فإن الأضحية تم بيعها سريعًا، ما يعكس الإقبال على النوعية المميزة من الأضاحي، خاصة في موسم الأعياد، حيث يسعى البعض لاقتناء الأفضل والأكبر.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

سمو ولي العهد خلال افتتاحه فعاليات منتدى تواصل 2025

أخبار محلية ولي العهد يدعو من منتدى تواصل إلى إيجاد حلول لندرة المياه والبطالة وفرص العمل

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ت

تكنولوجيا لا تجد مساحة تخزين على آيفون؟ 10 تطبيقات مثبتة مسبقا يمكنك حذفها

ارشيفية

فلسطين العالم يترقب رد حماس على مقترح الهدنة اليوم

منتدى تواصل 2025

أخبار محلية بدء الأنشطة التفاعلية ضمن منتدى تواصل 2025

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

فلسطين الأمم المتحدة: الكارثة الإنسانية بغزة في أسوأ حالاتها منذ بداية حرب الإبادة

غعغع

منوعات 7 طرق لخفض فاتورة الكهرباء عند استخدام المكيفات في الصيف

غفل

فن ومشاهير تسبب بحالة من الحزن والقلق بين جمهوره... ما صحة خبر وفاة الفنان القدير دريد لحام؟



 
 





الأكثر مشاهدة