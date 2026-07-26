تارت البسكويت بالفواكه الصيفية.. حلوى باردة ومنعشة دون فرن

الوكيل الإخباري- إذا كنتِ تبحثين عن حلوى صيفية سهلة التحضير، فإن تارت البسكويت بالفواكه الصيفية خيار مثالي. يتميز بقاعدة مقرمشة من البسكويت، وحشوة كريمية ناعمة ممزوجة بالفواكه الطازجة، ويُحضَّر بالكامل دون الحاجة إلى استخدام الفرن.

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المقادير:



لقاعدة التارت:



* 300 غرام بسكويت سادة مطحون

* 80 غرام زبدة مذابة



للحشوة:



* 300 غرام فواكه صيفية طازجة مشكلة (مثل المانجو، والمشمش، والتوت)

* 200 غرام جبن كريمي أو زبادي كامل الدسم

* 75 غرام سكر

* ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا

* كوب كريمة خفق باردة

* ربع كوب حليب

* ملعقة كبيرة جيلاتين



طريقة التحضير:



اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة، ثم افردي الخليط في قالب التارت واضغطي عليه جيدًا، واتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يتماسك.



اهرسي الفواكه في الخلاط، ثم أضيفي إليها الجبن الكريمي أو الزبادي، والسكر، والفانيليا، واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

اخفقي الكريمة حتى تتماسك، ثم أذيبي الجيلاتين في الحليب الدافئ واتركيه ليبرد قليلًا قبل إضافته إلى خليط الفواكه. بعد ذلك، أضيفي الكريمة المخفوقة وقلّبي برفق.



اسكبي الحشوة فوق قاعدة البسكويت، وسوّي السطح، ثم ضعي التارت في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويُفضل طوال الليل حتى يتماسك جيدًا.