تارت البسكويت بالفواكه الصيفية.. حلوى باردة ومنعشة دون فرن

المقادير:
لقاعدة التارت:
* 300 غرام بسكويت سادة مطحون
* 80 غرام زبدة مذابة
للحشوة:
* 300 غرام فواكه صيفية طازجة مشكلة (مثل المانجو، والمشمش، والتوت)
* 200 غرام جبن كريمي أو زبادي كامل الدسم
* 75 غرام سكر
* ملعقتان صغيرتان من خلاصة الفانيليا
* كوب كريمة خفق باردة
* ربع كوب حليب
* ملعقة كبيرة جيلاتين
طريقة التحضير:
اخلطي البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة، ثم افردي الخليط في قالب التارت واضغطي عليه جيدًا، واتركيه في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يتماسك.
اهرسي الفواكه في الخلاط، ثم أضيفي إليها الجبن الكريمي أو الزبادي، والسكر، والفانيليا، واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.
اسكبي الحشوة فوق قاعدة البسكويت، وسوّي السطح، ثم ضعي التارت في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل، ويُفضل طوال الليل حتى يتماسك جيدًا.
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