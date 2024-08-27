تحذير سكان 3 ولايات أمريكية من انتشار آلاف العناكب السامة

الوكيل الإخباري- حذر خبراء في الحياة البرية سكان كولورادو وكانساس ونيو مكسيكو الأمريكية من انتشار ذكور العناكب السامة المرتقب حتى شهر أكتوبر.

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وأطلق بعض خبراء العناكب والحياة البرية على هذه الظاهرة اسم "التزاوج الزوجي"، حيث تتحرك ذكور العناكب لمسافات بعيدة بحثًا عن شريكة أنثى ناضجة.



ويقول بعض الخبراء إن متوسط عمر العنكبوت الأنثى يبلغ نحو 20 إلى 25 عامًا.



وعلى الرغم من أن العناكب الأمريكية سامة، إلا أنها تميل إلى توفير سمومها القاتلة لفرائسها، مثل الخنافس والجراد والسحالي الصغيرة والفئران وحتى العقارب.



ويمكن للبشر تحمل لدغات هذه العناكب دون الحاجة لزيارة المستشفى، لكن هذا لا يعني أن انتشار ذكور العناكب خالٍ من المخاطر.



وقال الدكتور ريتش ريدينغ، نائب رئيس العلوم والحفاظ على البيئة في Butterfly Pavilion في وستمنستر بولاية كولورادو، إن عشاق العناكب يعرضون أنفسهم أحيانًا للخطر من أجل تصوير هذه العناكب أثناء انتشارها، ولا أوصي بذلك.



ومع وضع هذا التحذير في الاعتبار، أضاف ريدينغ أن العديد من الطرق السريعة المحلية في كولورادو كانت في الواقع أفضل المواقع لعلماء الطبيعة لمشاهدة الهجرة بأنفسهم.

RT