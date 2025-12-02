تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين - فيديو

الوكيل الإخباري- تعرّض تمثال اللاعب الأرجنيتيّ ليونيل ميسي، عند زاوية شارعي مورينو وسانتا في قلب مدينة مار ديل بلاتا في الأرجنتين، لاعتداء تخريبي جديد خلال ساعات الفجر، يوم الاثنين.

وقُطعت ساقا ميسي وظهرت عليه آثار تحطيم واضحة، ليترك مدمّرًا أمام مطعم ومقهى "إل نويفو مونديال .





📲 Seguí el vivo: pic.twitter.com/0ospMiEFhO 📍 En Vivo | Desde Mar del Plata: destrozaron una estatua de Messi📲 Seguí el vivo: https://t.co/9fxDe5JViU December 1, 2025