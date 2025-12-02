الثلاثاء 2025-12-02 12:27 م

تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين - فيديو

الثلاثاء، 02-12-2025 11:57 ص

الوكيل الإخباري-   تعرّض تمثال اللاعب الأرجنيتيّ ليونيل ميسي، عند زاوية شارعي مورينو وسانتا في قلب مدينة مار ديل بلاتا في الأرجنتين، لاعتداء تخريبي جديد خلال ساعات الفجر، يوم الاثنين.

وقُطعت ساقا ميسي وظهرت عليه آثار تحطيم واضحة، ليترك مدمّرًا أمام مطعم ومقهى "إل نويفو مونديال .

 

 

