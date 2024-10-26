 
السبت 2024-10-26 04:22 م
 

تدابير مهمة لقيادة آمنة في ضباب الخريف

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 02:48 م

الوكيل الإخباري-   يمثل فصل الخريف تحدياً كبيراً لقائدي السيارات، بسبب التقلبات الجوية وتدهور الرؤية، والتغيرات التي تطرأ على أرضية الطرق بفعل الأمطار وأوراق الشجر المتساقطة.

ولقيادة آمنة في الخريف، أوصت مجلة السيارات "أوتو غازيته" الألمانية باتباع تدابير مهمة.

مراعاة الطريق
على قائد السيارة مراعاة حالة الطريق، حيث تتطلب الطرق الزلقة أو التي عليها أوراق أشجار متساقطة تقليل السرعة قدر الإمكان للتحكم في السيارة بشكل أفضل ومراعاة زيادة مسافة الكبح على مثل هذه الطرق.

فتحات التهوية
من المشاكل التي قد تسببها أوراق الأشجار المتساقطة سد مصارف المياه وفتحات التهوية أمام الزجاج الأمامي، ما يمنع عملها بشكل صحيح أو يتسبب في تسرب الماء إلى المقصورة الداخلية، ومنع تهويتها بشكل جيد، ما قد يتسبب في تكثف على زجاج السيارة يحجب الرؤية.

الإطارات والإضاءة
يمكن في الخريف تغيير الإطارات الصيفية بالإطارات الشتوية لضمان المزيد من التشبث بالطريق. ويفضل أيضاً، إذا لم تكن هناك حركة مرور قادمة، تشغيل الضوء العالي في الظلام لإنارة الطريق بشكل أفضل وجعل السيارة أيضاً أكثر وضوحاً للمركبات البعيدة. ويجب إيقاف تشغيل الضوء العالي في الضباب قبل قدوم سيارة في الاتجاه المقابل حتى لا يُبهر قائدها، ويمكن استبدال الضوء العالي بكشافات الضباب، على أن يكون زجاجه خالياً من الأوساخ لرؤية أفضل.

مسافة أمان كافية
يجب الحفاظ على مسافة أمان كافية عن المركبة الأمامية للتصرف بشكل مناسب عند الضرورة، مع العلم بأن قلة الرؤية تستلزم مسافة أمان أكبر. وأوضح الخبراء الألمان أن مسافة الأمان تكون نصف قراءة عداد السرعة، على سبيل المثال عندما تكون السرعة 100 كلم/س، فإن مسافة الأمان تكون 50 متراً.

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