ترامب يحرج ليلى عبداللطيف ويكسر سلسلة توقعاتها

الوكيل الإخباري- رغم تردد عبارة "كذب المنجمون ولو صدقوا" على ألسنة العرب منذ عصور، إلا أنهم لطالما رغبوا في معرفة المستقبل، وهذا ينطبق على بقية شعوب العالم مع اختلاف طرق ذلك بين العلمية والرعوانية.

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وفي عالمنا العربي، باتت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال السنوات الأخيرة، واحدة من الأسماء اللامعة التي تستقطب الانتباه وتثير الفضول في عالم التنبؤات، حيث لمعت بعد أن "صدقت" بعض توقعاتها، التي تنوعت بين السياسية والاجتماعية وحتى الكوارث الطبيعية.

لكن يرى البعض أن معظمها تأتي في إطار البديهيات ويسهل التنبؤ بها، وما زاد من حدة النقاش حول ذلك، فشل توقعها بشأن فوز المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، خلال الساعات القليلة الماضية، وانتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.