ترامب يحرج ليلى عبداللطيف ويكسر سلسلة توقعاتها

وفي عالمنا العربي، باتت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف خلال السنوات الأخيرة، واحدة من الأسماء اللامعة التي تستقطب الانتباه وتثير الفضول في عالم التنبؤات، حيث لمعت بعد أن "صدقت" بعض توقعاتها، التي تنوعت بين السياسية والاجتماعية وحتى الكوارث الطبيعية.
فقبل بضعة أشهر، توقعت ليلى عبد اللطيف فوز هاريس، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، قائلة: "أول امرأة في مقعد رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، هذا مجرد إلهام، قد أخطأ وقد أصيب".
وعشية الانتخابات، أعادت ليلى تأكيد توقعها بشأن تولي هاريس منصب رئيس أمريكا، حيث قالت خلال مداخلة على قناة "الجديد": "أرى أن من سيحكم ويتحكم بالرئاسة الأمريكية وتحمل لقب السيدة الأولى امرأة لأول مرة، كما أرى الإعلام يتوجه إلى زوجة الرئيس السابق أوباما وكاميلا هاريس".
وفي يوليو الماضي، توقعت ليلى انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الانتخابات الرئاسية، حيث قالت: "أرى أن قرارا يصدر عن الأطباء يُبعد الرئيس بايدن عن البيت الأبيض ويكون ترشيخ ترامب على المحك".
وأثار فشل توقعات ليلى عبد اللطيف بخصوص فوز هاريس تفاعلا على منصة "إكس"، حيث سخر نشطاء من الأشخاص الذين يصدقونها، فيما أطلق البعض النكات مشيرين إلى أنها "طلعت فنكوش"، وهو مصطلع يستعمل في التراث السياسي ويعني بيع الوهم للناس والتحليق بهم في عالم الخيال.
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روسيا اليوم
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