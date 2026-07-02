الخميس 2026-07-02 03:24 م

تركيا.. زوجان يتبنيان طفلًا معاقًا ويرعيانه 12 عامًا - فيديو

ثص
الزوجان التركيان مع الطفل
 
الخميس، 02-07-2026 01:43 م

الوكيل الإخباري-   نجح زوجان تركيان في بناء علاقة إنسانية مؤثرة مع طفلهما بالتبني رجب، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني إعاقة شديدة تمنعه من الحركة والكلام، وذلك بعد رعايته في منزلهما لمدة 12 عامًا.

وقرر الزوجان، سهيلة ومصطفى أولوداغ، تبني رجب من مركز رعاية حكومي في محافظة إسبارطة جنوب غربي تركيا عام 2014، بعد أن تأثرت سهيلة بحالته ولم تستطع تركه.

وأكد الزوجان أن تبني رجب، إلى جانب طفل آخر تبنياه عام 2012، غيّر حياتهما ومنحهما شعورًا بالرضا بعد فقدان ابنتيهما في سنوات سابقة.

وحظيت قصتهما بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بدورهما في رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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