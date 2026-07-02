تركيا.. زوجان يتبنيان طفلًا معاقًا ويرعيانه 12 عامًا - فيديو

وقرر الزوجان، سهيلة ومصطفى أولوداغ، تبني رجب من مركز رعاية حكومي في محافظة إسبارطة جنوب غربي تركيا عام 2014، بعد أن تأثرت سهيلة بحالته ولم تستطع تركه.
وأكد الزوجان أن تبني رجب، إلى جانب طفل آخر تبنياه عام 2012، غيّر حياتهما ومنحهما شعورًا بالرضا بعد فقدان ابنتيهما في سنوات سابقة.
وحظيت قصتهما بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة بدورهما في رعاية الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.
🗣 Anne Süheyla Uludağ:
Recep konuşamıyor, gözleri görmüyor ama ben onun hislerini… pic.twitter.com/MQFvmaNgm2
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