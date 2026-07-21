تسمم أكثر من 10 سياح روس داخل منتجع 5 نجوم في تركيا

08:55 ص

الوكيل الإخباري- أُصيب أكثر من عشرة سياح روسيين، بينهم أطفال، بحالات تسمم حادة أثناء إقامتهم في منتجع سياحي من فئة خمس نجوم بمدينة ألانيا جنوب تركيا. اضافة اعلان





وأفادت وسائل إعلام تركية وروسية بأن المصابين تلقوا الرعاية الطبية، فيما تشير المعلومات الأولية إلى احتمال ارتباط التلوث بمياه المسبح. كما أبلغ عدد من نزلاء المنتجع عن مخالفات صحية تتعلق بالنظافة وجودة الخدمات.





