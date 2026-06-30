الثلاثاء 2026-06-30 12:44 م

تشابه مدهش بين ضحك الإنسان وصغار القردة

صثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة عن تشابه كبير بين أنماط إيقاع الضحك لدى البشر وصغار القردة، ما يسلّط الضوء على الجذور التطورية للضحك والتواصل الصوتي بين الكائنات الحية.اضافة اعلان


وأظهرت الأبحاث أن ترددات وإيقاع الضحك البشري تتقارب في خصائصها الفيزيائية مع أصوات القردة أثناء اللعب والتفاعل الاجتماعي، ما يدعم فرضية أن الضحك سلوك تطوري قديم مشترك يعود لأسلاف الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتقليل التوتر.
 
 


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