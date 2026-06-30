تشابه مدهش بين ضحك الإنسان وصغار القردة

وأظهرت الأبحاث أن ترددات وإيقاع الضحك البشري تتقارب في خصائصها الفيزيائية مع أصوات القردة أثناء اللعب والتفاعل الاجتماعي، ما يدعم فرضية أن الضحك سلوك تطوري قديم مشترك يعود لأسلاف الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتقليل التوتر.
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