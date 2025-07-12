تطور خطير في تحقيقات كارثة الطائرة الهندية.. حادث نادر أم خطأ قاتل؟

الوكيل الإخباري- أشارت التحقيقات الأولية في حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية من طراز بوينغ 787 دريملاينر الشهر الماضي، إلى أن التركيز ينصب حاليًا على تصرفات الطيارين، في ظل عدم وجود مؤشرات على خلل تقني.

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وأظهرت التقييمات أن مفاتيح تدفق الوقود كانت على وضعية الإيقاف لحظة التحطم، ما أدى إلى فقدان الدفع وتفعيل مولد الطوارئ قبل سقوط الطائرة قرب سكن طلاب، ما أسفر عن مقتل 260 شخصًا ونجاة راكب واحد فقط.



ولا يزال السبب وراء تغيير وضعية المفاتيح مجهولًا، وسط ترجيحات بحدوث خطأ بشري أو محاولة لإعادة تشغيل المحركات. ويُعد هذا أول حادث مميت لطائرة من هذا الطراز.



وأكدت السلطات الهندية أن التحقيق لا يزال جاريًا، ومن المتوقع صدور تقرير أولي خلال أيام. ويشارك في التحقيق عدد من الجهات الدولية، وسط تكهنات باحتمال وجود شبهة تخريب.