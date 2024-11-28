 
الخميس 2024-11-28 01:25 م
 

تفاصيل جريمة قتل مروعة لامرأة عراقية هزت محافظة البصرة - فيديو

المغدورة ساره العبودي - مواقع التواصل الاجتماعي
المغدورة ساره العبودي - مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس، 28-11-2024 11:02 ص
الوكيل الإخباري-  تصاعدت حالة من الصدمة والغضب في العراق بعد الجريمة المروعة التي راح ضحيتها الموظفة سارة العبودي، التي تعمل في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، على يد زميلها الأستاذ الجامعي ضرغام التميمي.اضافة اعلان


ووقعت الحادثة في منطقة نائية بمنطقة أبو الخصيب، حيث وثقت كاميرات المراقبة الجريمة بوضوح، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط العراقية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظات تقشعر لها الأبدان، حيث كان ضرغام التميمي يتحدث مع زميلته سارة العبودي بالقرب من سيارته، بدا النقاش حادًا، مما دفع التميمي إلى إشهار سلاحه وإطلاق النار عليها بدم بارد، لتنتهي حياتها بطريقة مأساوية.

بعد الحادثة، عثرت الجهات الأمنية على جثة سارة ملقاة في إحدى مناطق أبو الخصيب. وبفضل جهود القوات الأمنية، تم القبض على الجاني في غضون 12 ساعة فقط من وقوع الجريمة.

من هو القاتل ؟
وعن القاتل ضرغام التميمي فبحسب ما تم نشره في وسائل إعلام عراقية فالتميمي أستاذ جامعي في كلية التربية الرياضية بجامعة البصرة، وشخصية معروفة في محيطه الأكاديمي، ورغم مكانته العلمية،إلا أنه تورط في جريمة هزت الأوساط العراقية.

وكشفت التحقيقات أن التميمي هو خال أبناء محافظ البصرة أسعد العيداني، ما أثار جدلًا حول إمكانية تدخل النفوذ السياسي في القضية. إلا أن العيداني أكد بشدة أن “القانون فوق الجميع”، معبرًا عن دعمه للقضاء والقوات الأمنية في التعامل مع القضية.

وفي تسجيل صوتي، صرح محافظ البصرة أسعد العيداني بأن الجاني قريب له، لكنه لن يسمح للعواطف بالتأثير على مسار العدالة. وأشاد بدور القوات الأمنية في القبض على التميمي بسرعة قياسية، مما عزز ثقة المواطنين بالقانون.



موجز الأنباء
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال المركزي الصيني يضخ المليارات في النظام المصرفي

ا

عربي ودولي صاروخ "أوريشنيك" قادر على حمل رؤوس نووية تعادل قوة 45 قنبلة هيروشيما

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يستهل جولته في الكرك بزيارة البوتاس العربية

آثار الدمار في غزة

عربي ودولي وفد مصري إلى إسرائيل لبحث وقف حرب غزة

مجلس النواب الأردني - أرشيفية

خاص بالوكيل خبير دستوري يتوقع تصويت النواب على ثقة حكومة حسان خلال أسبوع

جانب من الفعالية

أخبار محلية الأردن يشارك بندوة إطلاق الشبكة الصينية العربية للأبحاث السياسات وبناء القدرات

حملة البر والإحسان

أخبار محلية يوم طبي مجاني للبر والإحسان في البترا غدا

شعير

أخبار محلية عطاء لشراء أكثر من 100 ألف طن من الشعير



 




الأكثر مشاهدة