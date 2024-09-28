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تنتج 1800 طن.. افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة في العالم

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-09-2024 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   تم افتتاح أول مزرعة للفراولة المزروعة عمودياً في منطقة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية. وبحسب ما نشره موقع «نيو أتلس»، فإن المزرعة يدعمها فريق دولي من العلماء الذين ينظرون إليها على أنها تجربة مهمة لتخفيف الطلب العالمي على الغذاء.

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صممت مزرعة «بلنتي»، الأولى من نوعها، لإنتاج أكثر من أربعة ملايين رطل (1800 طن) من الفراولة المزروعة في الداخل عمودياً في أبراج يبلغ ارتفاعها 30 قدماً (9 أمتار)، باستخدام أقل من 40 ألف قدم مربع - أو أقل من فدان واحد.

 

ووفقاً لشركة Driscoll's العالمية المسؤولة عن المزرعة، فإن الفراولة ستكون على أرفف متاجر البقالة في أوائل عام 2025.


وقال حاكم ولاية فرجينيا جلين يونجكين: إن المزرعة الجديدة ستعزز الإنتاج الزراعي وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مع تنويع الاقتصاد ضد المخاطر وحماية البيئة، ما يمثل ثورة في هذه الصناعة، حسب موقع 24 الإلكتروني. ويشير موقع «نيو أتلس» إلى أن الزراعة العمودية التجارية القائمة على النباتات تقتصر في الغالب على إنتاج محاصيل الخس، لكن هذا التقدم التكنولوجي الأخير وسع نطاق ما يمكن زراعته لأعلى، تزامناً مع التحكم في درجة الحرارة والضوء والرطوبة عبر 12 «غرفة» للنمو.

 

البيان

 
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