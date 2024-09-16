تنذر بنشوب حريق .. 5 أطعمة من الخطر وضعها في المقلاة الهوائية

الوكيل الإخباري- باتت المقالي الهوائية «الإير فراير» في السنوات الأخيرة اختراعًا حديثًا عبقريًا حظي باهتمام حقيقي بين ربات البيوت على مدار السنوات القليلة الماضية، حتى أصبحت متواجدة في معظم المنازل. ورغم أهميتها وتسهيلها لإعداد الطعام، إلا أن هناك أطعمة يجب تجنب طهيها داخلها.

اضافة اعلان



ومع اشتهار الإير فراير بأنها بديل صحي للقلي العميق، كما أنها تستخدم طاقة أقل من الفرن، حيث تم استخدام هذه الأدوات العملية في كل شيء بدءًا من الخبز وحتى طهي رقائق البطاطس، إلا أن هناك بعض العناصر التي لا يجب وضعها أبدًا في المقلاة الهوائية، لأنها قد تشكل خطرًا لحدوث حريق أو تسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه للجهاز، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية.



على عكس المقالي العميقة، تستخدم المقلاة الهوائية حرارة الحمل الحراري التي تدور الهواء الساخن لطهي الطعام، على غرار فرن المروحة، وتجعل الجزء الخارجي من الطعام مقرمشًا بفضل عملية كيميائية تُعرف باسم تفاعل ميلارد.



5 أطعمة تجنب وضعها في الإير فراير



الأطعمة ذات الصلصة الدسمة

أي طعام يحتوي على صلصة دسمة مثل السباغيتي بولونيز أو الفلفل الحار مع اللحم البقري يُعتبر خطرًا. يرجع ذلك إلى أن السائل قد يتناثر بواسطة الهواء الساخن، مما يؤدي إلى تناثر الجزء الداخلي من المقلاة، وهو ما قد يكون خطيرًا وفوضويًا.



العناصر المتضررة بسبب الرطوبة

طهي الأطعمة المبللة فكرة سيئة في المقلاة الهوائية لأسباب مماثلة، وذلك نظرًا لعدم وجود زيت ساخن في السلة. فسوف يتساقط الخليط في كل مكان وقد يتسبب هذا الخليط المتكتل في إتلاف المقلاة.



الفشار

إذا كنت ستقضي ليلة مشاهدة فيلم في المنزل، فقد تعتقد أن المقلاة الهوائية ستكون مثالية لتحضير بعض الفشار، ولكنك مخطئ. لا تسخن معظم المقالي بدرجة كافية لإخراج حبات الذرة، كما يمكن أن تلتصق حبات الذرة بها مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ويصبح خطرًا للحريق.



البروكلي

البروكلي لا ينضج جيدًا في المقلاة الهوائية، حيث تجففه الآلة مما يجعله قاسيًا ومريرًا. من الأفضل تحميص البروكلي في الفرن بدلاً من ذلك ليصبح مقرمشًا.



المعكرونة والأرز

لن يتم طهي المعكرونة والأرز أيضًا في المقلاة الهوائية، حيث يجب غليهما أولاً. ومع ذلك، إذا قمت بتحضير المعكرونة المخبوزة، يمكنك وضعها في وعاء آمن داخل المقلاة الهوائية لجعل الجزء العلوي مقرمشًا أو إعادة تسخينها دون استخدام الميكروويف.