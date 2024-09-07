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ثعابين أليفة تجتاح منطقة شهيرة في بريطانيا (صور)

ثعابين إفريقية نادرة
ثعابين إفريقية أليفة
السبت، 07-09-2024 11:11 ص

الوكيل الإخباري-   قال أحد خبراء الحيوانات إنه تم العثور على ثعبانين من نوع البايثون طليقين في منطقة ريفية في ديفون الشهيرة في المملكة المتحدة، مرجحاً أن يكونا قد تم التخلي عنهما عمداً.

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وتم العثور على أحد الثعابين من قبل رجل كان يتنزه في غابة هانتشام، بالقرب من تيفرتون يوم الجمعة . فأخذه إلى منزله واتصل بموظفي حديقة حيوان تروبيكاريا في سومرست، الذين أخذوه ثم عثروا على الثعبان الثاني على بعد 100 متر من المكان الذي تم العثور فيه على الأول.


وتم التعرف على الزواحف على أنها ثعابين كرة، وهي نوع من الثعابين العاصرة غير السامة، والأصغر بين أنواع الثعابين الإفريقية.


وتعد الثعابين الكروية ثاني أكثر الثعابين الأليفة شعبية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ميلها إلى الالتفاف على شكل كرة عندما تكون خائفة أو متوترة، ولكنها غير مهيأة للبقاء على قيد الحياة في الهواء الطلق في المناخ البريطاني.


ولا تعتبر بشكل عام خطراً على البشر، لكنها قد تهاجم الحيوانات الأليفة الصغيرة.


في غضون ذلك، قال كريس مويزر، مالك حديقة حيوان تروبيكاريا: "هذا النوع من الحيوانات ينتمي إلى جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، وإطلاق سراحه في الريف البريطاني، خاصة مع اقتراب الخريف، هو عمل قاسٍ وغير ضروري على الإطلاق ومن المؤكد أنه سيؤدي إلى الموت البطيء ما لم يتم إنقاذه بسرعة".


وأضاف: "نحن لا نعلم ما إذا كان المالك قد أطلق سراح هذين الثعبانين فقط، أو إذا كانت زواحف أخرى لا تزال موجودة هناك".


واعترف مويزر بأن بعض أصحاب الحيوانات الأليفة قد يواجهون صعوبة في مواكبة تكلفة الطاقة اللازمة للحفاظ على دفء بعض الزواحف، مشيراً إلى أن التخلي عنها هو أمر "حقير"، حيث يمكن إعادة توطينها في ظروف مناسبة.


وحث أي شخص يفكر في التخلي عن الزواحف على الاتصال بالمركز الوطني لرعاية الزواحف أو المنظمات البديلة الأخرى.


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RT

 
gnews

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