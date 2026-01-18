الأحد 2026-01-18 01:20 م

جبال ووديان تحت الجليد… اكتشاف جديد تحت القطب الجنوبي

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة علمية حديثة عن خريطة دقيقة للتضاريس المخفية تحت الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، الذي يغطي نحو 14 مليون كيلومتر مربع، باستخدام تقنية جديدة تُعرف بتحليل اضطراب تدفق الجليد (IFPA) مدعومة ببيانات أقمار صناعية.

وأظهرت النتائج أدق تصوير حتى الآن لآلاف التلال والوديان وسلاسل الجبال المدفونة، مؤكدة أن وعورة هذه التضاريس تُبطئ انحسار الجليد عبر زيادة الاحتكاك، ما يسهم في تحسين توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر.

ونُشرت الدراسة في مجلة ساينس، حيث أكد الباحثون أن فهم تضاريس ما تحت الجليد ضروري لتفسير تراجع الغطاء الجليدي مع ارتفاع حرارة المحيطات والهواء.

