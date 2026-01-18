جبال ووديان تحت الجليد… اكتشاف جديد تحت القطب الجنوبي

وأظهرت النتائج أدق تصوير حتى الآن لآلاف التلال والوديان وسلاسل الجبال المدفونة، مؤكدة أن وعورة هذه التضاريس تُبطئ انحسار الجليد عبر زيادة الاحتكاك، ما يسهم في تحسين توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر.
ونُشرت الدراسة في مجلة ساينس، حيث أكد الباحثون أن فهم تضاريس ما تحت الجليد ضروري لتفسير تراجع الغطاء الجليدي مع ارتفاع حرارة المحيطات والهواء.
