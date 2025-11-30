جريمة أمام المدرسة في مصر.. مقتل طفلة دهساً على يد والدة زميلها

الوكيل الإخباري- شهدت مدينة الشروق في مصر حادثًا مأساويًا بعدما دهست سيدة تلميذة أمام مدرستها، ما أدى إلى وفاتها في الحال. وأطلقت النيابة العامة تحقيقات موسعة شملت تفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهود، إذ تشير التحريات الأولية إلى أن الحادث قد يكون متعمّدًا بسبب خلاف سابق بين الطفلة وزميلها نجل المتهمة.

اضافة اعلان



وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات المرور لتجد الطفلة مصابة بكسور شديدة قبل نقل جثمانها للمشرحة. وأظهرت المعاينة أن السيدة صدمت التلميذة لحظة خروجها من المدرسة، واستمرت في القيادة لمسافة أمتار لتحتجزها أسفل السيارة وسط ذهول الحاضرين.



وتم ضبط قائدة السيارة والتحفظ عليها، بينما أكد والد الضحية أن ابنته أخبرته قبل يومين بوقوع مشادة مع زميلها، مضيفًا أن شهودًا أبلغوه بأن الطفل كان داخل السيارة وقت الحادث وأشار نحو الضحية قبل أن تدهسها والدته، مطالبًا بالقصاص العادل.