جريمة أمام المدرسة في مصر.. مقتل طفلة دهساً على يد والدة زميلها

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات المرور لتجد الطفلة مصابة بكسور شديدة قبل نقل جثمانها للمشرحة. وأظهرت المعاينة أن السيدة صدمت التلميذة لحظة خروجها من المدرسة، واستمرت في القيادة لمسافة أمتار لتحتجزها أسفل السيارة وسط ذهول الحاضرين.
وتم ضبط قائدة السيارة والتحفظ عليها، بينما أكد والد الضحية أن ابنته أخبرته قبل يومين بوقوع مشادة مع زميلها، مضيفًا أن شهودًا أبلغوه بأن الطفل كان داخل السيارة وقت الحادث وأشار نحو الضحية قبل أن تدهسها والدته، مطالبًا بالقصاص العادل.
-
أخبار متعلقة
-
مشهد صادم: عشاء في السماء يتحول إلى كابوس مرعب في الهند
-
سيارة تقتحم منزلاً.. ومسنّة تنجو من الموت في الهند (فيديو)
-
عمال نظافة بتركيا يعثرون على مجوهرات سيدة ضاعت قبل 10 سنوات
-
وظيفة خفية.. لماذا توجد هذه الخطوط على الزجاج الخلفي للسيارات؟
-
مأساة مرورية.. وفاة عائلة كاملة بحادث سير مروع في مصر
-
"كعكة الرثاء" تغزو منصات العراق وتثير موجة غضب عارمة - فيديو
-
من قلب الجحيم.. فيديو جديد يوثّق كفاح فرق الإنقاذ في أبراج هونغ كونغ
-
لقطات متداولة تفضح حقيقة مشاهد الغرق في سفينة "تيتانيك" - فيديو