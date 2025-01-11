 
السبت 2025-01-11 05:46 م
 

جريمة مروعة تهز مدينة في ليبيا

السلاح المستعمل بالجريمة
السلاح المستعمل بالجريمة
السبت، 11-01-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأمنية في ليبيا توقيف امرأة أقدمت على قتل زوجها رميا بالرصاص في مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأوضحت مديرية أمن ترهونة أن الجريمة وقعت بعد أن استعارت الجانية، المولودة عام 1977 وتعمل ربة منزل، سلاحا ناريا من جارتها لتنفيذ فعلتها.

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ووفق بيان المديرية، استخدمت المرأة بندقية من نوع "كلاشنكوف" تعود إلى زوج الجارة، وهو عسكري متقاعد. وبذلك، تواجه الجارة اتهامات بالتورط في الحادثة لتسهيل وصول السلاح المستخدم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الجريمة يعود إلى خلافات زوجية، بعدما أقدم الزوج على الزواج من امرأة أخرى دون موافقة زوجته الأولى.


وعقب الحادثة، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات وألقت القبض على الجانية وجارتها، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

 

RT

 
gnews

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