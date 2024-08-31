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جلود الإبل في السعودية تدخل عالم الأزياء

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تعبيرية
السبت، 31-08-2024 08:20 ص

الوكيل الإخباري-   أبرزت هيئة الأزياء السعودية البعد الثقافي والموروث الوطني المتصل بمنتجات الإبل ومدى الاستفادة منها في عالم الأزياء المعاصرة، وذلك ضمن مبادرة "مستقبل الأزياء" بالتزامن مع عام الإبل 2024م.

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وأبرزت الهيئة في ورقة بحثية بعنوان "الإبل.. الأزياء المعاصرة"، دور منتجات الإبل في صناعة الأزياء، وفرص استخدام جلود الإبل ووبرها في صناعة الأزياء، كما تتطرق إلى إستراتيجيات النمو بمنتجات الإبل في قطاع الأزياء، ومستقبل القطاع عالمياً.

وبحسب الورقة البحثية، فقد بلغ عدد الإبل في العالم 42 مليون، 94% منها إبل عربية، وتمتلك المملكة -بحسب البحث- خامس أكبر عدد من الإبل على مستوى العالم، ويقدر بنحو 2 مليون.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تبلغ الإمكانات الحالية لسوق جلود الإبل في السعودية حوالي 98.7 مليون دولار أميركي سنوياً، واستناداً إلى أعداد الإبل الحالية في السعودية، يمكن إنتاج 2800 طن من شعر الجمل سنوياً، بقيمة 2 مليون دولار أميركي.


وكشفت الورقة البحثية أن قيمة السوق العالمية للسلع الجلدية الفاخرة بلغت 75.8 مليار دولار أميركي في عام 2023، ويمكن أن تصل إلى 92.4 مليار دولار أميركي بحلول عام 2028، مشيرةً إلى أنه نظراً للعدد الكبير من الإبل في المملكة، فإن تطوير استخدام منتجات الإبل في سلاسل القيمة الخاصة بالأزياء وغيرها سيعزز الطلب على هذا المورد المتنامي.

 
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