جمهورية الكونغو الديمقراطية.. اكتشاف نوع جديد من القرود بعد 75 عاماً

وأطلق العلماء على القرد الجديد الاسم العلمي Colobus congoensis، ويُعرف محليًا باسم "ليكويلي"، وهو قرد صغير أسود اللون يعيش فوق الأشجار، ويتميز ببقع برتقالية مائلة إلى الكريمي حول الفم والأنف.
وأكدت الدراسة المنشورة في مجلة PLOS One الأميركية أن تصنيف القرد كنوع مستقل استند إلى تحليل صفاته الجسدية وبياناته الجينية وأصواته.
ويعيش القرد الجديد في حديقة لومامي الوطنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي محمية طبيعية تمتد على مساحة واسعة وتضم أنواعًا نادرة من الحيوانات، ما يبرز أهمية حماية التنوع البيولوجي في المنطقة.
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