جنوب السودان: مصرع 14 شخصًا بينهم الطيار في تحطم طائرة قرب جوبا

من موقع تحطم الطائرة قرب أبوجا
الثلاثاء، 28-04-2026 11:22 ص

الوكيل الإخباري-   لقي 14 شخصًا مصرعهم، بينهم الطيار، في تحطم طائرة صغيرة قرب العاصمة جوبا في جنوب السودان.

وقالت هيئة الطيران المدني السودانية، في بيان، إن الطائرة من طراز "سيسنا"، وقد أقلعت من مطار جوبا الدولي عند الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، قبل أن تتحطم على بعد نحو 20 كيلومترًا من العاصمة، دون تسجيل أي ناجين من بين ركابها.


وأوضحت أن الطائرة كان على متنها 14 شخصًا، بينهم 12 من جنوب السودان وشخصان من كينيا.


وقال أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع للأمم المتحدة، الذي جرى إرساله إلى موقع الحادث: "كانت جميع الجثث متفحمة لدرجة يصعب معها التعرف عليها".


وأضافت هيئة الطيران المدني أن التقارير الأولية تشير إلى أن سبب الحادث يعود إلى الظروف الجوية السيئة، ولا سيما انخفاض مستوى الرؤية.


وتتكرر حوادث تحطم الطائرات في البلاد، وغالبًا ما تُعزى إلى الحمولة الزائدة أو سوء الأحوال الجوية، إذ شهد جنوب السودان في يناير 2025 حادثًا أسفر عن مقتل 20 شخصًا في تحطم طائرة في شمالي البلاد، كما لقي 5 أشخاص حتفهم عام 2021 إثر تحطم طائرة شحن تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، فيما أسفر تحطم طائرة في جوبا عام 2015 عن مقتل 36 شخصًا.

 
 


