حادثة مأساوية.. وفاة عروسان بعد شهر من زفافهما في مصر

الوكيل الإخباري- توفى عروسان داخل منزلهما بقرية الرياض التابعة لـ مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف في مصر، بعد شهر من زفافهما.



وعثر أهلية العروسين على جثتهما داخل منزلهما بقرية الرياض التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا بالواقعة حيث تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الوفاة.

