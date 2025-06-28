حادث أليم يهزّ مصر.. مصرع 18 فتاة تحت عجلات شاحنة وقود! (صور)

وأظهرت صور الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي الحافلة مدمرة بالكامل، بينما أثارت صور النعوش الحزينة حالة من الحزن في أوساط الأهالي.
تم توقيف سائق الشاحنة المتسبب في الحادث بعد فراره، وتم إحالة التحقيقات للنيابة العامة المصرية.
وقدّم وزير العمل محمد جبران تعازيه لأسر الضحايا، وأعلن صرف تعويضات عاجلة تصل إلى 200 ألف جنيه لكل أسرة متوفاة، و20 ألف جنيه للمصابات، من حساب رعاية العمالة غير المنتظمة.
بدورها، تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تداعيات الحادث، وأكدت تقديم مساعدات عاجلة للأسر ودعمها عبر التنسيق مع الهلال الأحمر والجمعيات الأهلية، مع الإسراع في إجراء الأبحاث الاجتماعية وصرف التعويضات اللازمة.
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