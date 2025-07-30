حادث طارئ يُربك مسار رحلة جوية في فرنسا.. إليكم ما حصل

وكانت الطائرة قد أقلعت عند الساعة 16:30 من عصر الإثنين، 28 يوليو، قبل أن يندلع الحريق في بلدية "ليه بين ميرابو" القريبة من المطار، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية نتيجة كثافة الدخان.
وبعد التحليق لبعض الوقت فوق البحر الأبيض المتوسط، قرر طاقم الطائرة العودة إلى مطار نابوليون بونابرت في أجاكسيو، حيث هبطت بسلام عند الساعة 18:30.
وبحسب صحيفة لا بروفانس، تسبّب الحريق أيضاً في تحويل مسار تسع رحلات جوية أخرى، فيما استؤنفت عمليات الهبوط تدريجياً بدءاً من الساعة 18:45.
الرحلة التالية بين أجاكسيو ومرسيليا، المقررة عند الساعة 20:40 مساءً، لا تزال مدرجة في جدول الرحلات دون تغيير.
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