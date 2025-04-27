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حادث غريب يهدد بصر طفلة أسترالية.. ما القصة وراء الحادثة المفاجئة؟

رلفبغ
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 12:20 م

الوكيل الإخباري-  تعرضت الطفلة الأسترالية لوكا دي غروت (4 سنوات) لحالة عمى مؤقت إثر قضمتها كبسولة غسيل أثناء مساعدتها لوالدتها في غسيل الملابس. الحادث وقع في مارس الماضي، حيث انفجرت الكبسولة في وجهها، ما أدى إلى تدفق المحلول الكيميائي في عينيها.

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هرعت والدتها، غودي لوي، إلى الحمام لمحاولة تنظيف عينيها بالماء، ثم نقلت لوكا إلى المستشفى، حيث خضعت لعدة محاولات جراحية لإنقاذ عينيها. بعد فشل محاولتين، أجريت عملية جراحية ثالثة لزراعة غشاء أمنيوسي لمساعدتها على الشفاء.


على الرغم من أن لوكا قضت 16 يومًا في المستشفى، إلا أن بصرها لم يتعافَ تمامًا بعد الحادث. والدتها، غودي، دعت إلى تحسين التحذيرات على عبوات كبسولات الغسيل وزيادة الوعي بشأن خطورتها، محذرة الآباء من أن الأطفال قد يتعرضون لإصابات بالغة نتيجة الاحتكاك المباشر مع هذه الكبسولات.

 

لبنان 24

 

 
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