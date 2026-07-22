حادث مأساوي في مسبح إيطالي يودي بحياة طفلة عمرها 11 عامًا - فيديو

وحاول الموجودون والعاملون إنقاذها، واضطر أحدهم إلى قص شعرها لتحريرها، قبل نقلها إلى المستشفى بمروحية، لكنها فارقت الحياة بعد يومين متأثرة بإصابتها.
وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا في الحادث، وسط تساؤلات حول إجراءات السلامة في المسابح ومخاطر أنظمة الشفط.
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