الأربعاء 2026-07-22 02:43 م

حادث مأساوي في مسبح إيطالي يودي بحياة طفلة عمرها 11 عامًا - فيديو

سصي
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:45 ص

الوكيل الإخباري-   توفيت طفلة تبلغ من العمر 11 عامًا بعد حادث مروع داخل حوض سباحة في بلدة سيستري ليفانتي الإيطالية، حيث علق شعرها في فوهة شفط المياه ما أدى إلى سحبها تحت الماء.

وحاول الموجودون والعاملون إنقاذها، واضطر أحدهم إلى قص شعرها لتحريرها، قبل نقلها إلى المستشفى بمروحية، لكنها فارقت الحياة بعد يومين متأثرة بإصابتها.

وفتحت السلطات الإيطالية تحقيقًا في الحادث، وسط تساؤلات حول إجراءات السلامة في المسابح ومخاطر أنظمة الشفط.

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