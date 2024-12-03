 
الثلاثاء 2024-12-03 03:31 م
 

حادث مروري مميت في الهند والسبب خرائط 'غوغل'

محخم
تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية هندية نقلاً عن مصادر بالشرطة، أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سيارة بالهند، أثناء اتباعهم لتعليمات تطبيق خرائط "غوغل.

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وانحرفت سيارتهم عن جسر كان يخضع لإصلاحات كبيرة واكتشفها السكان لاحقًا.

 

 وأسار موقع "eturbonews" أنّ الضحايا لقوا حتفهم أثناء توجههم إلى مدينة نويدا، وهي مدينة تقع في ولاية أوتار براديش على بعد حوالي 12.5 ميلاً جنوب شرق نيودلهي، لحضور حفل زفاف.

ووجهت خرائط "غوغل" طريق السائق إلى الجسر غير المكتمل، والذي كان به قسم انهار سابقًا بسبب أضرار الفيضانات، ولم تكن هناك حواجز أو علامات تحذيرية على الجسر.

واحتجزت الشرطة الهندية أربعة مهندسين، بحسب تقارير ، كما يخضع المسؤول الإقليمي لشركة "غوغل" للتحقيق أيضًا.

وأفاد مسؤولون أن قسمًا من الجسر تضرر أثناء الفيضانات في وقت سابق من هذا العام.

وقال ضابط شرطة، إن التغييرات الخاصة بالطرق لم تظهر في خرائط "غوغل".

أكد ممثل من شركة غوغل على التزام الشركة بالمساعدة في التحقيق. 

 

لبنان 24 

 

 
gnews

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