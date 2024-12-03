حادث مروري مميت في الهند والسبب خرائط 'غوغل'

ووجهت خرائط "غوغل" طريق السائق إلى الجسر غير المكتمل، والذي كان به قسم انهار سابقًا بسبب أضرار الفيضانات، ولم تكن هناك حواجز أو علامات تحذيرية على الجسر.
واحتجزت الشرطة الهندية أربعة مهندسين، بحسب تقارير ، كما يخضع المسؤول الإقليمي لشركة "غوغل" للتحقيق أيضًا.
وأفاد مسؤولون أن قسمًا من الجسر تضرر أثناء الفيضانات في وقت سابق من هذا العام.
وقال ضابط شرطة، إن التغييرات الخاصة بالطرق لم تظهر في خرائط "غوغل".
أكد ممثل من شركة غوغل على التزام الشركة بالمساعدة في التحقيق.
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