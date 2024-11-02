حاولا اللحاق بحافلة..قطار يدهس شابين في محطة بألمانيا

الوكيل الإخباري- دهس قطار سريع في محطة قطار بمدينة لانغنزيلبولد في ولاية هيسن الألمانية شابين فقتلهما.

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وقالت الشرطة اليوم السبت إن الشابين، 19 و23 عاماً، أرادا، على ما يبدو، اللحاق بحافلة مساء أمس الجمعة، وقررا عبور القضبان دون أن يلتفتا إلى القطار السريع الذي كان يقترب منهما.



توفي الشابان في موقع الحادث. وأغلق الخط الحديدي بين مدينتي هاناو وفولدا لمدة ثلاث ساعات تقريباً بعد الحادث.



وقالت متحدثة باسم شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" إن الحادث تسبب في إلغاء وتأخير بعض الرحلات.