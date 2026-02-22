حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

الوكيل الإخباري- ابتكر مهندس في جامعة بريستول حذاء ذكيا متطورا لمساعدة كبار السن على الحفاظ على توازنهم وتقليل خطر السقوط، وذلك بعد أن لاحظ معاناة معلمه (عمره 89 عاما) من عدم الثبات أثناء المشي.

ويعتمد الحذاء الجديد على نعل داخلي مزود بمئات أجهزة الاستشعار الدقيقة القادرة على جمع بيانات فورية حول طريقة المشي، ثم عرضها وتحليلها عبر جهاز لوحي أو هاتف محمول، ما يتيح مراقبة دقيقة للتوازن والحركة في الحياة اليومية خارج المستشفيات.



ويرتدي النموذج الأولي للحذاء بيتر لانغلوا، الذي ألهم الدكتور جيايانغ لي، المحاضر في الهندسة الكهربائية بجامعة بريستول، لتطوير هذا الابتكار بعدما لاحظ أن معلمه كاد يفقد توازنه أثناء السير.



وقال لي إن معلمه كان داعما رئيسيا له منذ بداية دراسته للدكتوراه، مضيفا: "من المدهش أنه لا يزال يراجع بدقة أوراق مجموعتنا البحثية حتى في سن التاسعة والثمانين. لا يزال ذهنه متقدا للغاية، وتفانيه ملهما جدا".