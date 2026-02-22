حذاء ذكي يساعد كبار السن على تجنب السقوط

ويرتدي النموذج الأولي للحذاء بيتر لانغلوا، الذي ألهم الدكتور جيايانغ لي، المحاضر في الهندسة الكهربائية بجامعة بريستول، لتطوير هذا الابتكار بعدما لاحظ أن معلمه كاد يفقد توازنه أثناء السير.
وقال لي إن معلمه كان داعما رئيسيا له منذ بداية دراسته للدكتوراه، مضيفا: "من المدهش أنه لا يزال يراجع بدقة أوراق مجموعتنا البحثية حتى في سن التاسعة والثمانين. لا يزال ذهنه متقدا للغاية، وتفانيه ملهما جدا".
وكان الباحث قد طوّر سابقا أجهزة استشعار متقدمة لقياس وظائف الرئة بدقة عالية، وهو ما قاده إلى فكرة تطبيق تقنيات مشابهة لتحليل أنماط المشي. وأشار إلى أن رسم خرائط دقيقة لحركة القدمين يمكن أن يكشف مبكرا احتمالات السقوط، ما يساعد المستخدمين على الحفاظ على استقلاليتهم بأمان داخل منازلهم.
وتعتمد التقنية على شريحة إلكترونية متطورة قادرة على قراءة بيانات 253 مستشعرا مثبتا في نعل الحذاء في الوقت نفسه، حيث تُستخدم البيانات لإنشاء صور توضح نقاط الضغط على القدم وتقييم مدى استقرار المشي.
