حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى

الوكيل الإخباري- كافحت فرق الطوارئ حريقًا ضخمًا اندلع في أحد مستشفيات ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما استدعى إجلاء المرضى بشكل عاجل، بعد أن التهمت النيران جزءًا من المنشأة، وفق مسؤولين .

