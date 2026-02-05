الخميس 2026-02-05 01:11 م

حريق ضخم يندلع في مستشفى ببنسلفانيا وإجلاء المرضى

ارشيفية
 
الخميس، 05-02-2026 12:06 م

الوكيل الإخباري-   كافحت فرق الطوارئ حريقًا ضخمًا اندلع في أحد مستشفيات ولاية بنسلفانيا الأمريكية، ما استدعى إجلاء المرضى بشكل عاجل، بعد أن التهمت النيران جزءًا من المنشأة، وفق مسؤولين .

وأفاد حاكم الولاية، جوش شابيرو، عبر حسابه على منصة إكس، أن شرطة الولاية ووكالة إدارة الطوارئ ووزارة الصحة يشاركون في إجلاء المرضى وتأمين محيط مستشفى "ليهاي فالي" بمدينة ديكسون سيتي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة على الإنترنت وفقا لوكالة أسوشيتد برس، ألسنة اللهب تتصاعد من أعلى ما يبدو أنه معهد جراحة العظام التابع للمستشفى، في مشهد يوحي بشدة الحريق.

 
 


