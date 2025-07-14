حريق يودي بحياة 9 مسنين أمريكان ويصيب العشرات - فيديو

وقالت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية في بيان، إن رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين "غابرييل هاوس" في فول ريفر، مساء الأحد.
وتابعت أن "رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى، فيما كان النزلاء عالقين بداخله".
ويعيش نحو 70 شخصًا في الدار، وفقًا لتقارير صحفية.
وتمت السيطرة على الحريق صباح الإثنين، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء.
ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن جيفري بايكون، مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر، قوله إن بعض الأشخاص كانوا عالقين من النوافذ عندما وصل فريق الإطفاء.
وقال: "هذه مأساة غير مفهومة السبب بالنسبة للأسر المتضررة ولمجتمع فول ريفر"، وأضاف للصحفيين أن الأمر قيد التحقيق.
وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات الأمريكية والإقليمية، وكانوا في حالات مختلفة.
وأفاد البيان أن 5 من رجال الإطفاء أُصيبوا بجروح لا تُشكّل تهديدًا على الحياة.
🚨#BREAKING: A mass casualty incident has been declared after multiple people have been killed and injured in a massive fire at a nursing home assisted living facility— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 14, 2025
⁰📌#FallRiver | #Massachusetts
⁰At this time Emergency services have declared a mass-casualty incident in Fall… pic.twitter.com/N37QDO41hx
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
فضيحة تضرب الاستخبارات الأمريكية بسبب "كينيدي" .. إليك التفاصيل
-
225 شمساً في جرم واحد .. ولادة ثقب أسود يهز مفاهيم الفيزياء
-
يعتقد أنها من علامات الساعة .. هل تقترب بحيرة طبريا من الجفاف؟
-
مصرع صيدلانية وفتاة إثر سقوط سيارة في مجرى مائي بالجيزة
-
لقطات نادرة لسيارة بوتين من الداخل (فيديو)
-
إصابات خطيرة.. دب بري يهاجم راعياً في العراق
-
المغرب.. سقوط أرجوحة يُصيب شبانا ويُثير مطالب بمراقبة السلامة
-
عرض قطعة من المريخ للبيع بـ4 ملايين دولار