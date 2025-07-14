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حريق يودي بحياة 9 مسنين أمريكان ويصيب العشرات - فيديو

تمت السيطرة على الحريق الإثنين
تمت السيطرة على الحريق الإثنين
 
الإثنين، 14-07-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري- لقي 9 أشخاص حتفهم، وأُصيب 30 على الأقل، في حريق اندلع بدار لرعاية المسنين في منطقة فول ريفر بولاية ماساتشوستس، حسبما أعلنت السلطات الأميركية، الإثنين.اضافة اعلان


وقالت إدارة أجهزة مكافحة الحرائق بالولاية في بيان، إن رجال الإطفاء استجابوا للحريق الذي اندلع في دار مسنين "غابرييل هاوس" في فول ريفر، مساء الأحد.

وتابعت أن "رجال الإطفاء وجدوا أنفسهم أمام دخان كثيف وألسنة لهب في واجهة المبنى، فيما كان النزلاء عالقين بداخله".

ويعيش نحو 70 شخصًا في الدار، وفقًا لتقارير صحفية.

وتمت السيطرة على الحريق صباح الإثنين، وتمكن رجال الإطفاء من الدخول وإنقاذ عدد من النزلاء.

ونقلت صحيفة "بوسطن غلوب" عن جيفري بايكون، مدير إدارة الإطفاء في فول ريفر، قوله إن بعض الأشخاص كانوا عالقين من النوافذ عندما وصل فريق الإطفاء.

وقال: "هذه مأساة غير مفهومة السبب بالنسبة للأسر المتضررة ولمجتمع فول ريفر"، وأضاف للصحفيين أن الأمر قيد التحقيق.

وجرى نقل الكثير ممن تم إنقاذهم إلى المستشفيات الأمريكية والإقليمية، وكانوا في حالات مختلفة.

وأفاد البيان أن 5 من رجال الإطفاء أُصيبوا بجروح لا تُشكّل تهديدًا على الحياة.



سكاي نيوز
 
 
gnews

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