حلول ذكية للتغلب على الحر دون اللجوء لأجهزة التكييف

الوكيل الإخباري- تمثل موجات الحر تحديًا للجميع تقريبًا، لكن يمكن أن تزداد في حالة عدم توفر جهاز لتكييف الهواء أو أنه موجود ولكن الحاجة تقتضي الحد من استخدامه لارتفاع تكلفة الكهرباء. اضافة اعلان





واحدة من كل ثلاث أسر في الولايات المتحدة، مثلًا، تجد صعوبة في تحمُّل فواتير الطاقة، وفقًا لتقرير نشرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية "إي آي إيه" (EIA) عام 2018، مما يضطر 11% من الأسر للعيش بمنازلها في درجات حرارة غير صحية أثناء موجات الحر، بحسب موقع "ليف سترونغ" (Livestrong).



لذا هناك حلول ذكية، قد تساهم في الحفاظ على برودة المنازل في مواجهة موجات الحر، من خلال اتباع هذه الخطوات التي قد تقلل المال الذي يُنفَق على مكيف الهواء:



إسدال الستائر وإغلاق جميع النوافذ أثناء النهار لحجب أشعة الشمس، على أن تُفتح مع حلول الليل للسماح للهواء البارد بالمرور إلى المنزل وتهويته.



المروحة، يمكن تعزيز كفاءتها في تبريد الغرف من خلال وضع زجاجات مياه مجمّدة أمامها مباشرة، أو وضع منشفة مبللة بالماء المثلج فوق إطارها لتنشر الهواء البارد.



الملاءات، توصي مؤسسة النوم الوطنية الأميركية بإبقاء حرارة الغرفة بين 60 و67 درجة فهرنهايت (15.56 – 17.35 درجة مئوية). ويمكن تحقيق هذا بوضع الملاءات في أكياس وإلقائها في الثلاجة أو "الفريزر" خلال النهار، ثم فرشها قبل النوم مباشرة لتبريد الجسم أثناء النوم.



الإضاءة، يجب إطفاء الأضواء الزائدة قدر الإمكان، فحتى المصابيح الكهربائية الموفرة تنبعث منها حرارة في الغالب. وطالما هناك مصدر إضاءة طبيعي بالنهار فالأفضل الاكتفاء به حتى غروب الشمس، مع فصل كافة مصادر الحرارة، كأجهزة الحاسوب والتلفاز مثلًا، في الأوقات التي لا تُستعمل فيها. فهي تبث الكثير من الحرارة في المكان.



النباتات، نشر النباتات في أنحاء البيت يمكن أن يساهم في حجب أشعة الشمس ويحافظ على برودة الجو طوال اليوم، عبر إطلاقها الماء الزائد من أوراقها في الهواء، لتبريد نفسها وتبريد المكان أيضًا.



الطهي، حيث تتسبب المواقد أو الأفران في تسخين المنزل. بدلًا من ذلك، يُفضّل اختيار الوجبات التي لا تحتاج إلى الكثير من الحرارة، مثل السلطات والسندويشات الباردة الخفيفة. وإذا لم يكن ثمة مفرّ من الطهي، فيُفضّل استخدام أجهزة مثل الميكروويف وأفران الطهي البطيئة، التي تولّد حرارة أقل من الأفران التقليدية، أو الطهي بالخارج تجنبًا لرفع درجة الحرارة داخل البيت.



الطوابق الأرضية، إذا كان لديك قبو أو طابق أرضي، ففكّر في جعله ملجأ من حرارة الجو. حيث يرتفع الهواء الساخن فيرفع حرارة الطوابق العليا، أما الطوابق الأرضية فتكون أكثر برودة بكثير.



الماء، فتوزيع الماء في أحواض صغيرة بأنحاء البيت، ومسح الأرضيات به مرّات عدة على مدى النهار، يؤدي وظيفة التبريد بالتبخير.