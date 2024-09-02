حملة لمنع الوضوء بماء زمزم

وأوضحت الهيئة، أنه يمكن لضيف الرحمن المساهمة في المحافظة على نظافة المسجد الحرام من خلال: "عدم الوضوء من ماء زمزم المخصص للشرب، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات، ووضع النفايات في مكانها المخصص، وأيضًا وضع الأحذية في مكانها المخصص".
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