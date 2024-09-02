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حملة لمنع الوضوء بماء زمزم

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 02-09-2024 01:00 م

الوكيل الإخباري-  أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، حملة لضيوف الرحمن، للمساهمة في المحافظة على نظافة المسجد الحرام، عبر 4 وسائل.

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وأوضحت الهيئة، أنه يمكن لضيف الرحمن المساهمة في المحافظة على نظافة المسجد الحرام من خلال: "عدم الوضوء من ماء زمزم المخصص للشرب، وعدم إدخال المأكولات والمشروبات، ووضع النفايات في مكانها المخصص، وأيضًا وضع الأحذية في مكانها المخصص".

 
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